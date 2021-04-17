Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Ömer Faruk Beyaz'dan flaş itiraf! Alex ve Emre Belözoğlu...

Son dakika spor haberi: 'dan flaş itiraf! ve ...

Son dakika spor haberi: ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda Stuttgart forması giyecek Beyaz, 'da bir röportaj yaptı. Stuttgart'ı tercih etme sebebini açıklayan Ömer Faruk Beyaz, kariyer hedeflerine değinirken ve ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 14:07 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 14:14
Son dakika spor haberi: Ömer Faruk Beyaz'dan flaş itiraf! Alex de Souza ve Emre Belözoğlu...

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , 'a imza attı. Transferinin ardından genç oyuncu, 'da Gazetefutbol'a bir röportaj verdi.

İşte Ömer Faruk Beyaz'ın sözleri:

Son dakika spor haberi: Ömer Faruk Beyaz'dan flaş itiraf! Alex de Souza ve Emre Belözoğlu...

"STUTTGART'I SEÇMEMİN NEDENİ..."

Ocak ayından bu yana birçok kulüple görüştük. 'ı seçmemin nedeni, Bundesliga'daki en genç kadroya sahip olması ve Sven Mislintat'ın olması. Mislintat, genç oyunculara çok önem veriyor ve benim kararımda önemli bir rol oynadı.

Son dakika spor haberi: Ömer Faruk Beyaz'dan flaş itiraf! Alex de Souza ve Emre Belözoğlu...

'ta kendimi kanıtlayabilir, iyi gelişebilir ve kariyerimi ilerletebilirim. Bu kararımdan dolayı çok mutluyum.

Son dakika spor haberi: Ömer Faruk Beyaz'dan flaş itiraf! Alex de Souza ve Emre Belözoğlu...

"OZAN KABAK BANA MESAJ ATTI"

Ozan Kabak ile yazıştık. Beni tebrik etti, yardım edebileceğini ve desteğinin benimle olduğunu belirtti.

Son dakika spor haberi: Ömer Faruk Beyaz'dan flaş itiraf! Alex de Souza ve Emre Belözoğlu...

"EN İYİ LİG BUNDESLIGA"

Bundesliga, dünyanın en iyi liglerinden biri. 'a gitmemin dışında Bundesliga'yı uzun süredir takip ediyorum. O yüzden az çok bilgi sahibiyim. Hatta Avrupa'da en çok beğendiğim ligin ve en iyisinin Bundesliga olduğunu söyleyebilirim.

Son dakika spor haberi: Ömer Faruk Beyaz'dan flaş itiraf! Alex de Souza ve Emre Belözoğlu...

"TARAFTAR KÜLTÜRÜ ÖNEMLİ"

taraftarı takımı iyi ve kötü günde destekliyor. Stuttgart'ın 2. Lig'de bile 50 bin ortalama yaptığını biliyorum. Bu önemli, bir taraftar kültürü önemli. Sven Mislintat ile konuştum ve teknik ekibi, takımı daha hızlı tanıma konusunda sabırsızım.

Son dakika spor haberi: Ömer Faruk Beyaz'dan flaş itiraf! Alex de Souza ve Emre Belözoğlu...

"İSTANBUL'DAN KÜÇÜK OLMASI İYİ"

Henüz şehrini gezme zevkini yaşayamadım. İstanbul ile kıyaslarsak, kariyerimi daha küçük ve sakin bir şehirde sürdürmemin uygun olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede futboluma, kariyerime ve işime daha iyi konsantre olabilirim.

Son dakika spor haberi: Ömer Faruk Beyaz'dan flaş itiraf! Alex de Souza ve Emre Belözoğlu...

Hala genç bir oyuncuyum, 2-3 hafta önce Almanca dersleri almaya başladım. Öncelikle iletişim kurmalıyım. Her gün çalışmalarımı da sürdürüyorum.

Son dakika spor haberi: Ömer Faruk Beyaz'dan flaş itiraf! Alex de Souza ve Emre Belözoğlu...

"HEDEFİM BALLON D'OR KAZANMAK"

'ta kendimi kanıtlamak ve başarılı olmak istiyorum. La Liga ve Premier Lig de dikkat çekici ligler. Şu anda odak noktam Stuttgart ve Bundesliga. Amacım bir gün Ballon d'Or kazanmak. En başından bu yana hedefim buydu ve bunun için mücadele veriyorum.

Son dakika spor haberi: Ömer Faruk Beyaz'dan flaş itiraf! Alex de Souza ve Emre Belözoğlu...

Bunun için de takıma yardımcı olmalıyım, takım bana yardımcı olmalı. Birlikte çalışıp, bir takım olup, gerisinin gelmesini beklemeliyiz.

Son dakika spor haberi: Ömer Faruk Beyaz'dan flaş itiraf! Alex de Souza ve Emre Belözoğlu...

"STİLİMİ MESSI İLE KIYASLARDIM"

Futbola başladığımda stilimi Lionel Messi ile kıyaslardım. Ancak zamanla kendi oyun stilimi geliştirmenin önemli olduğunu fark ettim. Messi ve Ronaldo'yu çok seviyorum, net bir rol modelim yok. Her iyi oyuncunun kendine has güçlü yanları var. Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.

Son dakika spor haberi: Ömer Faruk Beyaz'dan flaş itiraf! Alex de Souza ve Emre Belözoğlu...

ALEX DE SOUZA VE EMRE BELÖZOĞLU

Türkiye'de 'yı örnek aldığımı söyleyebilirim. Oynarken izlediğim en iyi oyunculardan biri.

Son dakika spor haberi: Ömer Faruk Beyaz'dan flaş itiraf! Alex de Souza ve Emre Belözoğlu...

Anlayışı, tecrübesi, oyuna bakışıyla birlikte da benim için harika bir örnek. Kendini her yerde kanıtladı, karakterini gösterdi. Benim karakterimi güçlendiren kişilerden de biri oldu. Ondan çok şey öğrendim.

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