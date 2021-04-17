"OZAN KABAK BANA MESAJ ATTI"



Ozan Kabak ile yazıştık. Beni tebrik etti, yardım edebileceğini ve desteğinin benimle olduğunu belirtti.

"EN İYİ LİG BUNDESLIGA"



Bundesliga, dünyanın en iyi liglerinden biri. Stuttgart'a gitmemin dışında Bundesliga'yı uzun süredir takip ediyorum. O yüzden az çok bilgi sahibiyim. Hatta Avrupa'da en çok beğendiğim ligin ve en iyisinin Bundesliga olduğunu söyleyebilirim.