Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'a imza attı. Transferinin ardından genç oyuncu, Almanya'da Gazetefutbol'a bir röportaj verdi.
İşte Ömer Faruk Beyaz'ın sözleri:
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'a imza attı. Transferinin ardından genç oyuncu, Almanya'da Gazetefutbol'a bir röportaj verdi.
"STUTTGART'I SEÇMEMİN NEDENİ..."
Ocak ayından bu yana birçok kulüple görüştük. Stuttgart'ı seçmemin nedeni, Bundesliga'daki en genç kadroya sahip olması ve Sven Mislintat'ın olması. Mislintat, genç oyunculara çok önem veriyor ve benim kararımda önemli bir rol oynadı.
Stuttgart'ta kendimi kanıtlayabilir, iyi gelişebilir ve kariyerimi ilerletebilirim. Bu kararımdan dolayı çok mutluyum.