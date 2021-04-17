Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

Son dakika spor haberi: 'den ayrılan 'un yeni adresi belli oldu!

Son dakika spor haberi: 'de alınan kötü sonuçların ardından ile yollar ayrılmıştı. Büyük umutlarla geldiği sarı-lacivertlilerden sezonu tamamlayamadan gönderilen Erol Bulut ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Genç teknik adamın yeni adresini duyurdular. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:05
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'da başarılı sezonlar geçiren ve Aytemiz Alanyaspor ile geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finaline kadar yükselen kariyer adımlarını hızlı bir şekilde atmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı sonuçların ardından bu sezonun başında 'nin teknik direktörlüğüne kadar getirilen , teknik direktörlük kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

SEZONU TAMAMLAYAMADI

ile sezona iyi bir giriş yapan , özellikle Kadıköy'de ve derbi maçlarda aldığı başarısız sonuçlar sonrası büyük eleştiri toplamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

YOLLAR AYRILDI

yönetimi alınan kötü sonuçların ardından ile yollarını ayırdığını resmen duyurmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

Sarı Lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için 'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

TFF'DE FESHEDİLMEDİ GÖZÜKÜYOR...

Sarı-lacivertli kulüpten 25 Mart tarihinde ayrıldığı açıklanan 'un sözleşmesi henüz feshedilmedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

Gaziantep karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Bulut'un ismi halen daha 'nin teknik sorumlusu olarak gözüküyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

EROL BULUT İÇİN OLAY İDDİA

ile yollarını ayıran genç çalıştırıcı kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

ile ilgili son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

ile yollarını ayıran genç çalıştırıcı kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

ile yollarını 25 Mart tarihinde ayıran konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

Futbolculuğu döneminde Yunanistan'da başta Olympiakos olmak üzere Panionios, Olympiakos Volou ve OFI gibi kulüplerde forma giyen Bulut için yeni bir iddia gündeme geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

AEK'NIN BAŞINA GEÇEBİLİR

Yunanistan'ın önde gelen kulüplerinden AEK'nın 'u yeni sezon için teknik direktör adayları arasına aldığı kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

Yunanistan basınında yer alan haberde, AEK'nın 3 teknik direktör için takibe geçtiği aktarıldı. Bu isimler arasında 46 yaşındaki Bulut'un da olduğu vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

AEK, 'u tercih ederse genç çalıştırıcı yıllarca top koşturduğu Yunanistan'a bu kez teknik direktör sıfatıyla geri dönmüş olacak.

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