Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'da başarılı sezonlar geçiren ve Aytemiz Alanyaspor ile geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finaline kadar yükselen Erol Bulut kariyer adımlarını hızlı bir şekilde atmaya devam ediyor.

Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı sonuçların ardından bu sezonun başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne kadar getirilen Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere.