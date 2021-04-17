Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu!

Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'da başarılı sezonlar geçiren ve Aytemiz Alanyaspor ile geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finaline kadar yükselen Erol Bulut kariyer adımlarını hızlı bir şekilde atmaya devam ediyor.
Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'da başarılı sezonlar geçiren ve Aytemiz Alanyaspor ile geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finaline kadar yükselen Erol Bulut kariyer adımlarını hızlı bir şekilde atmaya devam ediyor.
Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı sonuçların ardından bu sezonun başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne kadar getirilen Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere.
SEZONU TAMAMLAYAMADI
Fenerbahçe ile sezona iyi bir giriş yapan Erol Bulut, özellikle Kadıköy'de ve derbi maçlarda aldığı başarısız sonuçlar sonrası büyük eleştiri toplamıştı.
YOLLAR AYRILDI
Fenerbahçe yönetimi alınan kötü sonuçların ardından Erol Bulut ile yollarını ayırdığını resmen duyurmuştu.
Sarı Lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.
Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
TFF'DE FESHEDİLMEDİ GÖZÜKÜYOR...
Sarı-lacivertli kulüpten 25 Mart tarihinde ayrıldığı açıklanan Erol Bulut'un sözleşmesi henüz feshedilmedi.
Gaziantep karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Bulut'un ismi halen daha Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu olarak gözüküyor.
EROL BULUT İÇİN OLAY İDDİA
Fenerbahçe ile yollarını ayıran genç çalıştırıcı kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere.
Erol Bulut ile ilgili son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Fenerbahçe ile yollarını ayıran genç çalıştırıcı kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere.
Fenerbahçe ile yollarını 25 Mart tarihinde ayıran Erol Bulut konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Futbolculuğu döneminde Yunanistan'da başta Olympiakos olmak üzere Panionios, Olympiakos Volou ve OFI gibi kulüplerde forma giyen Bulut için yeni bir iddia gündeme geldi.
AEK'NIN BAŞINA GEÇEBİLİR
Yunanistan'ın önde gelen kulüplerinden AEK'nın Erol Bulut'u yeni sezon için teknik direktör adayları arasına aldığı kaydedildi.
Yunanistan basınında yer alan haberde, AEK'nın 3 teknik direktör için takibe geçtiği aktarıldı. Bu isimler arasında 46 yaşındaki Bulut'un da olduğu vurgulandı.
AEK, Erol Bulut'u tercih ederse genç çalıştırıcı yıllarca top koşturduğu Yunanistan'a bu kez teknik direktör sıfatıyla geri dönmüş olacak.