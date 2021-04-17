Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Ardından 10 transfer birden...

Son dakika spor haberi: 'de ayrılık rüzgarı! Ardından 10 transfer birden...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hesapları yapan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler'de adeta ayrılık rüzgarı yaşanacak. Ayrılıkların ardından ise Kanarya, yeni sezonda 10 transfer yapmayı hedefliyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 16:49 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 16:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Ardından 10 transfer birden...

'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen 'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Ardından 10 transfer birden...

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde bunun etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Ardından 10 transfer birden...

Bulut'un ardından göreve teknik sorumlu olarak gelen Emre Belözoğlu'nun milli arada futbolcularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Ardından 10 transfer birden...

son olarak sahasında Gaziantep'i 3-1 mağlup etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Ardından 10 transfer birden...

Her hafta alınan sürpriz sonuçları futbolculara hatırlatan Belözoğlu sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Ardından 10 transfer birden...

Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Ardından 10 transfer birden...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin transfer gündemine flaş açıkalamalarda bulundu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Ardından 10 transfer birden...

Bir taraftan şampiyonluk mücadelesi veren , diğer taraftan da gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Ardından 10 transfer birden...

Harun Tekin ve Cisse ile yollar ayrılacak. Takımdaki yaşlı oyuncuların önemli kısmı ile de yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Ardından 10 transfer birden...

, yaz transfer döneminde 10 futbolcu transfer etmeyi planlıyor.

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