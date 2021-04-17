Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Ardından 10 transfer birden...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.
Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde bunun etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Bulut'un ardından göreve teknik sorumlu olarak gelen Emre Belözoğlu'nun milli arada futbolcularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.
Fenerbahçe son olarak sahasında Gaziantep'i 3-1 mağlup etti.
Her hafta alınan sürpriz sonuçları futbolculara hatırlatan Belözoğlu sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin transfer gündemine flaş açıkalamalarda bulundu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Bir taraftan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer taraftan da gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Harun Tekin ve Cisse ile yollar ayrılacak. Takımdaki yaşlı oyuncuların önemli kısmı ile de yollar ayrılacak.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde 10 futbolcu transfer etmeyi planlıyor.