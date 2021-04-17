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Son dakika spor haberi: 'de şoku! Ameliyat...

Son dakika spor haberi: , 'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 17:02 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 17:13
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Ameliyat...

, 'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.

Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir.

SEZONU KAPATTI

TRT Spor'un haberine göre; Altay Bayındır, sezonu kapattı. Genç kaleci 3 ay sahalardan uzak kalacak.

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