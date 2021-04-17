Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için sürpriz iddia! İngiliz yıldız...

İngiltere Milli Takımı'nda da 40 kez görev alan tecrübeli futbolcu ülkesi adına 16 gol kaydederken bu sezon Premier Lig'de de 18 maçta 4 gol attı. Bu 18 karşılaşmanın 11'inde ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu toplam 1091 dakika sahada kaldı.