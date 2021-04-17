Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için sürpriz iddia! İngiliz yıldız...

Son dakika spor haberi: için sürpriz iddia! yıldız...

Son dakika haberleri... Sezon başında ve devre arasında yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu golcü transferiyle güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertli takımın sürpriz bir ismi daha gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:35 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:49
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için sürpriz iddia! İngiliz yıldız...

'nin gelecek sezon hücum hattına takviye yapması beklenirken sözleşmesi sona eren yıldızların yakın takibe alındığı öne sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için sürpriz iddia! İngiliz yıldız...

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin ekim ayında nabız yokladığı Brighton'ın yıldız golcüsü Danny Welbeck için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı gelen haberler arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için sürpriz iddia! İngiliz yıldız...

Kariyerinde Manchester United ve Arsenal gibi takımların formasını uzun süre terleten 30 yaşındaki oyuncunun mukavelesinin haziran ayında sona erecek olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için sürpriz iddia! İngiliz yıldız...

İngiltere Milli Takımı'nda da 40 kez görev alan tecrübeli futbolcu ülkesi adına 16 gol kaydederken bu sezon Premier Lig'de de 18 maçta 4 gol attı. Bu 18 karşılaşmanın 11'inde ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu toplam 1091 dakika sahada kaldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe için sürpriz iddia! İngiliz yıldız...

Kariyerinde sadece takımlarında görev yapan Welbeck toplamda 330 mücadelede 76 kez gol sevinci yaşadı.

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