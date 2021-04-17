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'de Başakşehir maçı öncesi forvetini belirledi!

'de son dakika haberi... Maç maç strateji belirleyen , geçen hafta kestiğ iLuiz Gustavo’yu Başakşehir karşılaşmasının 11’ine aldı. Santrforda ise bir adım önde.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Başakşehir maçı öncesi forvetini belirledi!

'de maçı için son karar verildi. Sarılacivertlilerde Futbol A Takım Direktörü , Gaziantep maçının 11'inde değişikliğe gidiyor. Belözoğlu, rakibin çok daha fazla hücumu düşünecek olması dolayısıyla biraz daha emniyetli bir takım sahaya sürmeye karar verdi. Bu nedenle geçen hafta yedek kalan Gustavo 11'de başlayacak.

SAMATTA YEDEK SOYUNACAK
Sabah'ın haberine göre, Luiz Gustavo'nun 11'de olduğu durumda Ozan Tufan kulübede oturacak. Santrforda ise Samatta, Thiam, Sinan ve Bright denemelerine rağmen Papiss Cisse'de karar kılındı. Senegalli oyuncunun 11'de başlaması, Samatta'nın ise kulübeden gelerek takıma katkı vermesi bekleniyor. 4-1-4-1 dizilişi ile sahada olacak olan Fenerbahçe'de savunmada ise Gökhan'ın sakatlığında Nazım oynayacak.

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