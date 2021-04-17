Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Başakşehir maçı öncesi forvetini belirledi!

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı için son karar verildi. Sarılacivertlilerde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep maçının 11'inde değişikliğe gidiyor. Belözoğlu, rakibin çok daha fazla hücumu düşünecek olması dolayısıyla biraz daha emniyetli bir takım sahaya sürmeye karar verdi. Bu nedenle geçen hafta yedek kalan Gustavo 11'de başlayacak.



SAMATTA YEDEK SOYUNACAK

Sabah'ın haberine göre, Luiz Gustavo'nun 11'de olduğu durumda Ozan Tufan kulübede oturacak. Santrforda ise Samatta, Thiam, Sinan ve Bright denemelerine rağmen Papiss Cisse'de karar kılındı. Senegalli oyuncunun 11'de başlaması, Samatta'nın ise kulübeden gelerek takıma katkı vermesi bekleniyor. 4-1-4-1 dizilişi ile sahada olacak olan Fenerbahçe'de savunmada ise Gökhan'ın sakatlığında Nazım oynayacak.