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'da bir corona virüsü vakası daha! Pozitif sayısı 8'e yükseldi

'da corona virüsü şoku sürüyor. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, teknik kadroda yer alan bir kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Takımdaki vaka sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 22:18
Fenerbahçe Beko'da bir corona virüsü vakası daha! Pozitif sayısı 8'e yükseldi

'nda bir corona virüsü vakasına daha rastlandı. Sarı-lacivertli takımın teknik kadrosunda yer alan bir kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, test sonucuna göre takımdaki pozitif vaka sayısının beş sporcu ve üç teknik ekip çalışanı olmak üzere 8'e yükseldiği bildirildi.

'nun 'nin 29. haftasında oynaması gereken karşılaşma, takımdaki pozitif vakalar nedeniyle tarafından ertelenmişti.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın teknik kadrosundan bir kişinin dün yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Bu test sonucuna
göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı, beş sporcu ve üç teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam sekize yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

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