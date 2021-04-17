Fenerbahçe Beko'da bir corona virüsü vakası daha! Pozitif sayısı 8'e yükseldi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir corona virüsü vakasına daha rastlandı. Sarı-lacivertli takımın teknik kadrosunda yer alan bir kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, test sonucuna göre takımdaki pozitif vaka sayısının beş sporcu ve üç teknik ekip çalışanı olmak üzere 8'e yükseldiği bildirildi.

Fenerbahçe Beko'nun ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes oynaması gereken karşılaşma, takımdaki pozitif vakalar nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelenmişti.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın teknik kadrosundan bir kişinin dün yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Bu test sonucuna

göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı, beş sporcu ve üç teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam sekize yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.