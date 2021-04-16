Son dakika spor haberi: Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu yorumu!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sabah Spor'a verdiği röportajda Mert Günok'un A Milli Takım'a alınması yönündeki eleştiriler ve Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu ile ilgili konuştu. İşte o açıklamalar...
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sabah Spor'a verdiği röportajda Mert Günok'un A Milli Takım'a alınması yönündeki eleştiriler ve Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu ile ilgili konuştu. İşte o açıklamalar...
Hocam, son dönemde özellikle genç kalecilerimiz büyük bir çıkış yaptı. Bu isimlerin Avrupa'ya gitmelerini tavsiye ediyor musunuz? Ayrıca stoper de yetiştiriyoruz ancak santrfor konusunda sıkıntılarımız var. Ne diyorsunuz bu duruma?
Kaleci, stoper veya diğer mevkilerle ilgili gelişen şartlar içinde öne çıkanlar var. Ancak hâlâ altyapılarda bugünkü koşullarla ilgili sıkıntı var. Biz oyuncularımızı tam donanımlı yetiştirmeliyiz. Mesela bundan önce Rüştü Reçber vardı. Döneminin en iyi kalecilerinden biriydi. Dünya Kupası'nda önemli işler yaptı. Ama o kadar sorunlarla büyüdü, o kadar ağır hakaretlerle büyüdü ki onun başarılı olması büyük bir mucizeydi.
Şimdiki gençler başarılı ama daha eksikleri var. Bizim geçmişte bir antrenörle yaptığımızı şimdi birkaç antrenörle yapıyorlar. Ben kendi dönemimde hiç kaleci eğitmeni görmedim, tesadüfen büyüdüm. Kaleci malzemesi de görmedim, bir sene kazak giydim. Kötü değiliz ama daha da gelişmeliyiz. Mesela Merih, Fenerbahçe'nin altyapısından çıktı, Altınordu'dan Çağlar'ın çıkışı, sonra Cengiz, Yusuf… Bu sayıyı çoğaltmalıyız.
Son maçlarda kaleye Mert Günok'u çağırdığınız için eleştiriler yapıldı. Ne diyorsunuz bunlara?
Mert bizim kalecimiz değil mi? Unuttuk mu Mert'i… Adam iyi bir dönem geçirdi ve Türkiye'yi taşıdı. Avrupa Şampiyonası'na gitmemize katkı sağladı. Ben şimdi Mert'i yok sayamam. Şu anda takımıyla bir sıkıntı yaşıyor. Milli Takım'a aldığınız oyuncuyu mümkünse uzun süre tutabilmeniz lazım. Mert'in düşüşünden ben mutsuzum, kendisiyle de konuştum. İnsan sürekli iyi gitmez ki. Çağırdım diye eleştiri tabii ki yapılabilir, ama değersiz göstermek, yok etmek üzerine olmaz.
Yarın aynı şeyi Uğurcan'a, Altay'a da yaparlar. O zaman yarın kimseyi bulamazsın. Güven duygusunu sarsmayacaksın. Bütün oyuncularımız önemli. Bunlara sahip çıkacağız ama şımartmayacağız. Düştükleri zaman yok etmeyeceğiz, destek olacağız. Ahde vefayı unutmayalım.
Mert'in takımıyla bir öz güven kaybı oldu. 'Bana ne' demek yerine destek olmak gerekir. Mert de üzgün. Ben eleştirileri dikkate alıyorum. Tabii ki senin ışığından da faydalanacağım ama ben kendi ışığımla gideceğim. Aksi halde yarın sen ışığını çekersin, ben karanlıkta kalırım.
Emre Belözoğlu sizin eski öğrenciniz, şimdi Fenerbahçe'nin başına geldi. Başarılı olur mu, ne düşünüyorsunuz?
Ben Emre'nin teknik direktör olmasından yanayım ama prosedürü de iyi uygulamak lazım. Mesleği iyi sahiplenmeli ve yarın vazgeçmemeli. Emek vermeli, Pro-Lisans kursunu görmek lazım. Sportif direktörden sonra oraya geçmek akıllarda soru işareti olur. Bana birçok şey teklif edildi ama ben hep kendi mesleğimi seçtim, ben teknik direktörüm. Gazetede konuşabilirim ama gelip gazetecilik yapmam.