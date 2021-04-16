Son dakika spor haberi: Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu yorumu!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş , Sabah Spor'a verdiği röportajda Mert Günok'un A Milli Takım'a alınması yönündeki eleştiriler ve Fenerbahçe 'de teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu ile ilgili konuştu. İşte o açıklamalar...

Hocam, son dönemde özellikle genç kalecilerimiz büyük bir çıkış yaptı. Bu isimlerin Avrupa'ya gitmelerini tavsiye ediyor musunuz? Ayrıca stoper de yetiştiriyoruz ancak santrfor konusunda sıkıntılarımız var. Ne diyorsunuz bu duruma?

Kaleci, stoper veya diğer mevkilerle ilgili gelişen şartlar içinde öne çıkanlar var. Ancak hâlâ altyapılarda bugünkü koşullarla ilgili sıkıntı var. Biz oyuncularımızı tam donanımlı yetiştirmeliyiz. Mesela bundan önce Rüştü Reçber vardı. Döneminin en iyi kalecilerinden biriydi. Dünya Kupası'nda önemli işler yaptı. Ama o kadar sorunlarla büyüdü, o kadar ağır hakaretlerle büyüdü ki onun başarılı olması büyük bir mucizeydi.