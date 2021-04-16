Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gustavo'nun yerine...

Son dakika spor haberi: 'den transfer atağı! Gustavo'nun yerine...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hesapları yapan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, Gustavo'nun yerine yıldız oyuncuyu gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 12:12
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gustavo'nun yerine...

'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen 'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gustavo'nun yerine...

Her hafta alınan sürpriz sonuçları futbolculara hatırlatan Belözoğlu sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gustavo'nun yerine...

Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gustavo'nun yerine...

F.Bahçe'de Luiz Gustavo'nun hücuma yeterli desteği verememesi nedeniyle alternatif arayışı başlarken, yönetimin Heerenveen'den Joey Veerman'in peşine düştüğü öne sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gustavo'nun yerine...

23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılına kadar sürerken yıldız ismin ilk etapta kiralık formülü ile düşünüldüğü öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gustavo'nun yerine...

Oyuncu bu sezon 29 karşılaşmada 7 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gustavo'nun yerine...

Zaman zaman orta sahanın solunda da görev alabilen Veerman 140 maçta 27 gol attı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gustavo'nun yerine...

Heerenveen'in ön liberosu geçen sezon ise 4 gol 5 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gustavo'nun yerine...

'nın oyuncuyu kaptırmamak için elini çabuk tutması ve Mayıs ayı içinde oyuncuyla ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gustavo'nun yerine...

JOEY VEERMAN KİMDİR?

185 boyunda ve 75 kilo ağırlığındaki Hollandalı Volendam doğumlu 23 yaşındaki Joey Veerman, orta saha mevkisinde görev yapıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gustavo'nun yerine...

Yıldız oyuncu şu anda Hollanda ekiplerinden Heerenveen'de forma giyiyor.

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