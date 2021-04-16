Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gustavo'nun yerine...

Spor Toto Süper Lig 'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe 'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.

Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.



