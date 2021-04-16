Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gustavo'nun yerine...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.
Her hafta alınan sürpriz sonuçları futbolculara hatırlatan Belözoğlu sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.
F.Bahçe'de Luiz Gustavo'nun hücuma yeterli desteği verememesi nedeniyle alternatif arayışı başlarken, yönetimin Heerenveen'den Joey Veerman'in peşine düştüğü öne sürüldü.
23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılına kadar sürerken yıldız ismin ilk etapta kiralık formülü ile düşünüldüğü öğrenildi.
Oyuncu bu sezon 29 karşılaşmada 7 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
Zaman zaman orta sahanın solunda da görev alabilen Veerman 140 maçta 27 gol attı.
Heerenveen'in ön liberosu geçen sezon ise 4 gol 5 asistlik bir performans ortaya koymuştu.
Kanarya'nın oyuncuyu kaptırmamak için elini çabuk tutması ve Mayıs ayı içinde oyuncuyla ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
JOEY VEERMAN KİMDİR?
185 boyunda ve 75 kilo ağırlığındaki Hollandalı Volendam doğumlu 23 yaşındaki Joey Veerman, orta saha mevkisinde görev yapıyor.
Yıldız oyuncu şu anda Hollanda ekiplerinden Heerenveen'de forma giyiyor.