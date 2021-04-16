Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Milli futbolcu...

Son dakika spor haberi: 'den 'a yılın çalımı! Milli futbolcu...

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler 'ın da transfer listesinde olan milli futbolcu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 12:37
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Milli futbolcu...

'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1'lik skorla ayrışmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Milli futbolcu...

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Milli futbolcu...

'de sezon sonunda tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Milli futbolcu...

Son 2 senedir yarışın bir hayli uzağında kalan sarı-lacivertliler bu yıl mutlu sona ulaşmanın peşinde.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Milli futbolcu...

bu yıl son kez Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takım olmanın da hesaplarını yapıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Milli futbolcu...

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Bu nedenle sarı-lacivertliler gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Milli futbolcu...

Sarı-lacivertliler transferinde olan milli futbolcuyu kadrosuna katıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Milli futbolcu...

KENAN İLE ANLAŞMA TAMAM!

, Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona erecek Kenan Karaman'la prensip anlaşması sağladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Milli futbolcu...

'ın ve Trabzonspor'un da gündeminde olan 27 yaşındaki milli forvetle söz kesildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Milli futbolcu...

Emre Belözoğlu'nun Kenan'la bizzat görüşerek transfer için ikna ettiği öğrenildi. (Türkiye Gazetesi)

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