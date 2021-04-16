Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Milli futbolcu...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1'lik skorla ayrışmıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1'lik skorla ayrışmıştı.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'de sezon sonunda tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.
Son 2 senedir yarışın bir hayli uzağında kalan sarı-lacivertliler bu yıl mutlu sona ulaşmanın peşinde.
Fenerbahçe bu yıl son kez Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takım olmanın da hesaplarını yapıyor.
TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Bu nedenle sarı-lacivertliler gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı.
Sarı-lacivertliler Galatasaray transferinde olan milli futbolcuyu kadrosuna katıyor.
KENAN İLE ANLAŞMA TAMAM!
Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona erecek Kenan Karaman'la prensip anlaşması sağladı.
Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un da gündeminde olan 27 yaşındaki milli forvetle söz kesildi.
Emre Belözoğlu'nun Kenan'la bizzat görüşerek transfer için ikna ettiği öğrenildi. (Türkiye Gazetesi)