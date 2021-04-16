Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan gençlik aşısı! İşte o isimler

Son dakika haberi: 'dan gençlik aşısı! İşte o isimler

'de teknik sorumlu , maçı öncesi hem çalışmalara dinamizm getirmeyi hem de gelecek vaat eden bu isimlere tecrübesi kazandırmayı hedefliyor. Takıma sinerji katmayı hedefleyen Belözoğlu, altyapıdan 5 oyuncuyu A Takım idmanlarına dahil etti. İşte o isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 07:31
Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan gençlik aşısı! İşte o isimler

'de Medipol maçının hazırlıkları devam ederken, teknik sorumlu takıma gençlik aşısı yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan gençlik aşısı! İşte o isimler

Sarı- lacivertli çalıştırıcı, altyapıdan 5 oyuncuyu idmanlarına dahil etti. Belözoğlu, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ve takımın kendisine emanet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada genç oyunculara önem vereceğini belirtmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan gençlik aşısı! İşte o isimler

Genç hoca, altyapı koordinatörü Tahir Karapınar'a danışarak öne çıkan yetenekli isimleri idmanlara almaya başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan gençlik aşısı! İşte o isimler

Hedef hem bu oyunculara tecrübesini kazandırmak hem de idmanlara dinamizm getirmek. Bunda da oldukça başarılı olunduğu ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan gençlik aşısı! İşte o isimler

Söz konusu isimler ise Arda Okan Kurtulan (18 yaş / sol kanat), Arda Güler (16 / on numara), Fatih Yiğit Şanlıtürk (18 / orta saha), Uğur Kaan Yıldız (18 / sağ bek) ve Osman Ertuğrul Çetin (17 / kaleci).

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