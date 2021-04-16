Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan gençlik aşısı! İşte o isimler

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları devam ederken, teknik sorumlu Emre Belözoğlu takıma gençlik aşısı yaptı.
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları devam ederken, teknik sorumlu Emre Belözoğlu takıma gençlik aşısı yaptı.
Sarı- lacivertli çalıştırıcı, altyapıdan 5 oyuncuyu A takım idmanlarına dahil etti. Belözoğlu, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ve takımın kendisine emanet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada genç oyunculara önem vereceğini belirtmişti.
Genç hoca, altyapı koordinatörü Tahir Karapınar'a danışarak öne çıkan yetenekli isimleri idmanlara almaya başladı.