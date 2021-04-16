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Son dakika spor haberleri: 'ye dünya yıldızı santrfor! Şartlar zorlanacak

Gelecek sezon ’da da sahne almayı hedefleyen , önceliği hücum hattına verecek. , ’in ’den takım arkadaşı olan dünya yıldızı için harekete geçecek. ile sözleşmesi sona erecek 1.92’lik golcü futbolcunun transferinde tüm şartlar zorlanacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor! Şartlar zorlanacak

Bu sezon Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse gibi golcü isimlerden beklediği performansı alamayan , 2021-22 öncesi düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor! Şartlar zorlanacak

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da bilgisi dahilinde harekete geçen , Süper Lig'de zirve yarışına devam ederken diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor! Şartlar zorlanacak

OLIVIER GIROUD BOMBASI!
Sarı-lacivertliler ilk olarak ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Olivier Giroud'u kadrosuna katmaya çalışacak. , Fransız yıldızın transferinde tüm şartları zorlayacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor! Şartlar zorlanacak

Haziran ayında sözleşmesinin sona ereceği 'de forma şansı bulamayan Olivier Giroud, bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı 26 resmi karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırdı.34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 708 dakika süre aldığı ve 4 gol attığı Premier Lig'de son maçına 28 Şubat'ta çıktı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor! Şartlar zorlanacak

Teknik direktör Tomas Tuchel'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 1.92'lik oyuncunun 5 sezon 'de birlikte oynadığı 'den dolayı da 'ye sıcak bakacağı ifade ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor! Şartlar zorlanacak

EN CİDDİ RAKİP INTER
Sezon sonunda serbest kalacak olan Giroud birçok takımın listesine girerken, Serie A ekiplerinden İnter'in de devrede olduğu öğrenildi. İtalya basınında yer alan haberlerde; İnter'in 34 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için temaslara başladığı iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor! Şartlar zorlanacak

'MESUT'UN OYUN GÖRÜŞÜ KUSURSUZ'
Olivier Giroud, İngiltere'de geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda için kısa ve net konuşmuştu. Fransız yıldız, "Mesut'un oyun görüşü kusursuz ve çok basit oynuyor. Sahada çok iyi anlaşıyoruz. Çok kaliteli bir futbolcu. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor! Şartlar zorlanacak

545 MAÇ 221 GOL 81 ASİST
Profesyonel kariyerinde 6 farklı takımın formasını giyen Giroud, toplam 545 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 221 kez rakip fileleri havalandıran Fransız oyuncu, 81 de asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor! Şartlar zorlanacak

FRANSA'NIN DA VAZGEÇİLMEZİ
Fransa Milli Takımı'nın formasını giymeye devam eden Giroud, toplam 107 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu, Fransa formasıyla çıktığı bu karşılaşmalarda 44 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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