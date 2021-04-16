Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor! Şartlar zorlanacak

'MESUT'UN OYUN GÖRÜŞÜ KUSURSUZ'

Olivier Giroud, İngiltere'de geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda Mesut Özil için kısa ve net konuşmuştu. Fransız yıldız, "Mesut'un oyun görüşü kusursuz ve çok basit oynuyor. Sahada çok iyi anlaşıyoruz. Çok kaliteli bir futbolcu. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



