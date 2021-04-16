Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor! Şartlar zorlanacak

Bu sezon Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse gibi golcü isimlerden beklediği performansı alamayan Fenerbahçe, 2021-22 öncesi düğmeye bastı.
Bu sezon Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse gibi golcü isimlerden beklediği performansı alamayan Fenerbahçe, 2021-22 öncesi düğmeye bastı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da bilgisi dahilinde harekete geçen Kanarya, Süper Lig'de zirve yarışına devam ederken diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
OLIVIER GIROUD BOMBASI!
Sarı-lacivertliler ilk olarak Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Olivier Giroud'u kadrosuna katmaya çalışacak. Fenerbahçe, Fransız yıldızın transferinde tüm şartları zorlayacak.