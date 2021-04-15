Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

Son dakika transfer haberi: 'den golcü ve stoper harekatı!

Son dakika transfer haberi: 'in 34. haftasında sahasında 'yı 3-1'lik skorla deviren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertlilerde öncelik forvet ve stoper transferi. İşte gündeme gelen isim ve son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 12:39
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

'in 34. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

Sarı-lacivertliler sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

Kanarya, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

'de sezon sonunda tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

Son 2 senedir yarışın bir hayli uzağında kalan sarı-lacivertliler bu yıl mutlu sona ulaşmanın peşinde.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

bu yıl son kez Devler Ligi'ne direkt katılacak takım olmanın da hesaplarını yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Bu nedenle sarı-lacivertliler gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

'de sportif direktör ile teknik direktör aynı isim olunca transfer çalışmaları hız kazandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

Belirlediği eksikleri bir an önce gidermek için gaza basan Emre Belözoğlu, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

Çok sayıda oyuncuyu gönderip bir çok mevkiye transfer planlayan Belözoğlu'nun önceliği golcü ve stoper.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

İLK HEDEF BENTEKE

Cisse'nin üzerini çizen, Samatta ile Thiam'ı da elden çıkarmayı planlayan Emre Hoca'nın hedefinde Christian Benteke var.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

Hatay'ın yıldızı Boupendza için girişimlerini sürdüren , Crystal Palace'la sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki Benteke'yi kadrosuna katmaya çalışıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

Benteke'nin de 'ye sıcak baktığı belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

MINA İŞİ ZOR

Stoperde Tisserand ile Lemos'u elden çıkaracak sarı lacivertlilerin bu mevki için düşündüğü ilk isim ise Yerry Mina.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

Ancak kiralık olarak düşünülen Mina'yı da Everton'ı da ikna etmek çok zor görünüyor. (Türkiye Gazetesi)

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