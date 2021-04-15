Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

Stoperde Tisserand ile Lemos'u elden çıkaracak sarı lacivertlilerin bu mevki için düşündüğü ilk isim ise Yerry Mina.

Ancak kiralık olarak düşünülen Mina'yı da Everton'ı da ikna etmek çok zor görünüyor. (Türkiye Gazetesi)