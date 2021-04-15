Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü ve stoper harekatı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.
Kanarya, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'de sezon sonunda tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.
Son 2 senedir yarışın bir hayli uzağında kalan sarı-lacivertliler bu yıl mutlu sona ulaşmanın peşinde.
Fenerbahçe bu yıl son kez Devler Ligi'ne direkt katılacak takım olmanın da hesaplarını yapıyor.
TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Bu nedenle sarı-lacivertliler gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı.
Fenerbahçe'de sportif direktör ile teknik direktör aynı isim olunca transfer çalışmaları hız kazandı.
Belirlediği eksikleri bir an önce gidermek için gaza basan Emre Belözoğlu, rotayı İngiltere'ye çevirdi.
Çok sayıda oyuncuyu gönderip bir çok mevkiye transfer planlayan Belözoğlu'nun önceliği golcü ve stoper.
İLK HEDEF BENTEKE
Cisse'nin üzerini çizen, Samatta ile Thiam'ı da elden çıkarmayı planlayan Emre Hoca'nın hedefinde Christian Benteke var.
Hatay'ın yıldızı Boupendza için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Crystal Palace'la sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki Benteke'yi kadrosuna katmaya çalışıyor.
Benteke'nin de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtiliyor.
MINA İŞİ ZOR
Stoperde Tisserand ile Lemos'u elden çıkaracak sarı lacivertlilerin bu mevki için düşündüğü ilk isim ise Yerry Mina.
Ancak kiralık olarak düşünülen Mina'yı da Everton'ı da ikna etmek çok zor görünüyor. (Türkiye Gazetesi)