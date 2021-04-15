Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran ve takımın başına Emre Belözoğlu 'nu getiren F.Bahçe, 40 yaşındaki teknik sorumluyla 3 maça çıktı ve 7 puan topladı.

Ligin bitmesiyle birlikte takımda büyük bir değişikliğe gidecek Fenerbahçe'de gidecekler yavaş yavaş netleşirken, yerine gelecek transferler için de sürpriz isimler gündeme geldi. İşte takımdan ayrılacak isimler ve gündeme gelen yıldızlar...