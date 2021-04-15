Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

Son dakika spor haberi: 'den 'in yıldızlarına kanca!

Son dakika haberi: 'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği 'yı 3-1'lik skorla devirmiş ve takibini sürdürmüştü. Gelecek sezon kadrosu için çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler 'in 2 yıldızı için devreye girdi. 'nun 2 yıldız ile görüşme gerçekleştirerek anlaşma sağladığı öne sürüldü. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 09:45
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

'e şampiyonluk parolasıyla başlayan , iki transfer döneminde kadrosunu 22 isimle güçlendimişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

Son iki sezondur şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında kalan sarı-lacivertliler hasretini bu sezon dindirmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

Sezon başında alternatifli ve bol kadro kuran Kanarya, buna rağmen takımdan istediği verimi alamadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran ve takımın başına 'nu getiren F.Bahçe, 40 yaşındaki teknik sorumluyla 3 maça çıktı ve 7 puan topladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

Ligin bitmesiyle birlikte takımda büyük bir değişikliğe gidecek 'de gidecekler yavaş yavaş netleşirken, yerine gelecek transferler için de sürpriz isimler gündeme geldi. İşte takımdan ayrılacak isimler ve gündeme gelen yıldızlar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

8 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Geleek sezon kadro planlaması için yoğun mesai harcayan 'nun 8 futbolcu ile yollarını ayırması bekleniyor. İşte ayrılacaklar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

HARUN TEKİN

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

PAPISS CISSE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

MAURICIO LEMOS

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

ADEMI

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

FREY

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

ZANKA

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

TISSERAND

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

ZAJC

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

GÖKDENİZ VE BÜNYAMİN İÇİN DEVREYE GİRDİ

Sarı Kanarya'nın hedefindeki isimler Fraport Antalyaspor'un iki genç yeteneği Gökdeniz Bayraktar ve Bünyamin Balcı...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

Sarı Kanarya'nın hedefindeki isimler Fraport Antalyaspor'un iki genç yeteneği Gökdeniz Bayraktar ve Bünyamin Balcı…

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

20 yaşındaki sağ bek Bünyamin bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar da bu sezon 'de müthiş bir çıkış yakaladı...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

Sarı-Lacivertliler'de A Takım Direktörü 'nun sözleşmeleri 2025 yılında sona erecek iki genç yıldız ile özel olarak görüştüğü ve anlaştığı iddia edildi... (Takvim)

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