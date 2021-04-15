Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!

Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, iki transfer döneminde kadrosunu 22 isimle güçlendimişti.
Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, iki transfer döneminde kadrosunu 22 isimle güçlendimişti.
Son iki sezondur şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında kalan sarı-lacivertliler hasretini bu sezon dindirmek istiyor.
Sezon başında alternatifli ve bol kadro kuran Kanarya, buna rağmen takımdan istediği verimi alamadı.
Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran ve takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren F.Bahçe, 40 yaşındaki teknik sorumluyla 3 maça çıktı ve 7 puan topladı.
Ligin bitmesiyle birlikte takımda büyük bir değişikliğe gidecek Fenerbahçe'de gidecekler yavaş yavaş netleşirken, yerine gelecek transferler için de sürpriz isimler gündeme geldi. İşte takımdan ayrılacak isimler ve gündeme gelen yıldızlar...
8 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK
Geleek sezon kadro planlaması için yoğun mesai harcayan Emre Belözoğlu'nun 8 futbolcu ile yollarını ayırması bekleniyor. İşte ayrılacaklar...
HARUN TEKİN
PAPISS CISSE
MAURICIO LEMOS
ADEMI
FREY
ZANKA
TISSERAND
ZAJC
GÖKDENİZ VE BÜNYAMİN İÇİN DEVREYE GİRDİ
Sarı Kanarya'nın hedefindeki isimler Fraport Antalyaspor'un iki genç yeteneği Gökdeniz Bayraktar ve Bünyamin Balcı...
Fenerbahçe yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sarı Kanarya'nın hedefindeki isimler Fraport Antalyaspor'un iki genç yeteneği Gökdeniz Bayraktar ve Bünyamin Balcı…
20 yaşındaki sağ bek Bünyamin bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor...
19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar da bu sezon Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakaladı...
Sarı-Lacivertliler'de A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun sözleşmeleri 2025 yılında sona erecek iki genç yıldız ile özel olarak görüştüğü ve anlaştığı iddia edildi... (Takvim)