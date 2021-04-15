Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Caulker'ı Süper Lig ekibi kapıyor!

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Steven Caulker, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesine girmişti.
Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Steven Caulker, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesine girmişti.
Yıldız futbolcuya, yine Süper Lig'den başka bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar...
Göztepe'de Brezilyalı stoper Titi'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesi şok etkisi yaratırken takımın diğer savunma oyuncuları Alpaslan Öztürk ile Atınç Nukan'ın da haziran ayında mukavelelerinin sona erecek olması sebebiyle arayışlar erken başladı.
Sarı-kırmızılıların Alpaslan ve Atınç ile ilgili bir girişimde bulunup bulunmayacağı merakla beklenirken bu bölge için transfer listesi hazırlığı yapıldığı öğrenildi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Göz-Göz'ün öncelikle bonservisi elinde olan oyuncuları tercih edeceği öne sürülürken Alanyaspor'dan Steven Caulker'ın da adaylar arasında olduğu gelen haberler arasında.
İngiliz defans oyuncusunun güney temsilcisi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. 2018-2019 sezonunda Dundee FC takımından transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu son üç sezondur Alanya formasını giyiyor.
Göztepe'nin savunma hattı için takibe aldığı Steven Caulker için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgisi biliniyor. Devre arası ve sezon başında sarı-lacivertli ekiple sıklıkla anılan başarılı savunma oyuncusu Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da hedefindeki oyuncular arasında yer alıyor.
Daha önce Alanyaspor'da görev yaparken çalıştığı oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle Kara Kartal'ın da sezon sonunda bir hamle yapması sürpriz sayılmayacak.