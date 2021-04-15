Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Caulker'ı Süper Lig ekibi kapıyor!

Son dakika spor haberi: ve 'nin transfer gözdesi Caulker'ı ekibi kapıyor!

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden 'da forma giyen İngiliz stoper ve istiyordu. Yıldız futbolcuya sürpriz bir talip daha çıktı. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 10:43
Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Caulker'ı Süper Lig ekibi kapıyor!

takımlarından 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken , ve 'ın transfer listesine girmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Caulker'ı Süper Lig ekibi kapıyor!

Yıldız futbolcuya, yine 'den başka bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Caulker'ı Süper Lig ekibi kapıyor!

Göztepe'de Brezilyalı stoper Titi'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesi şok etkisi yaratırken takımın diğer savunma oyuncuları Alpaslan Öztürk ile Atınç Nukan'ın da haziran ayında mukavelelerinin sona erecek olması sebebiyle arayışlar erken başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Caulker'ı Süper Lig ekibi kapıyor!

Sarı-kırmızılıların Alpaslan ve Atınç ile ilgili bir girişimde bulunup bulunmayacağı merakla beklenirken bu bölge için transfer listesi hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Caulker'ı Süper Lig ekibi kapıyor!

Yeni Asır'da yer alan habere göre Göz-Göz'ün öncelikle bonservisi elinde olan oyuncuları tercih edeceği öne sürülürken Alanyaspor'dan 'ın da adaylar arasında olduğu gelen haberler arasında.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Caulker'ı Süper Lig ekibi kapıyor!

İngiliz defans oyuncusunun güney temsilcisi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. 2018-2019 sezonunda Dundee FC takımından transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu son üç sezondur Alanya formasını giyiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Caulker'ı Süper Lig ekibi kapıyor!

Göztepe'nin savunma hattı için takibe aldığı için ve 'ın da ilgisi biliniyor. Devre arası ve sezon başında sarı-lacivertli ekiple sıklıkla anılan başarılı savunma oyuncusu Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da hedefindeki oyuncular arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Caulker'ı Süper Lig ekibi kapıyor!

Daha önce Alanyaspor'da görev yaparken çalıştığı oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle Kara Kartal'ın da sezon sonunda bir hamle yapması sürpriz sayılmayacak.

SON DAKİKA