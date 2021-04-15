Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Caulker'ı Süper Lig ekibi kapıyor!

Sarı-kırmızılıların Alpaslan ve Atınç ile ilgili bir girişimde bulunup bulunmayacağı merakla beklenirken bu bölge için transfer listesi hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Göz-Göz'ün öncelikle bonservisi elinde olan oyuncuları tercih edeceği öne sürülürken Alanyaspor'dan Steven Caulker'ın da adaylar arasında olduğu gelen haberler arasında.