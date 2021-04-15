Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Emre Belözoğlu'dan Başakşehir kararı!

Son dakika FB haberleri | Emre Belözoğlu'dan Başakşehir kararı!

Spor Toto 'de takımın başında çıktığı ilk 3 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen ve 7 puan toplayan Emre Belözoğlu, gözünü Başakşehir maçına çevirdi. Fenerbahçe'nin genç teknik adamı, bu karşılaşmada da Gaziantep maçındaki 11'i sahaya sürme kararı aldı. Belözoğlu, Başakşehir sınavına Gökhan dışında değişiklik yapmayacak. İleride yine yer alacak. Orta saha güçlü tutulacak| Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika FB haberleri | Emre Belözoğlu'dan Başakşehir kararı!

'in 35. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kadro istikrarı yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyor. İlk 3 maçında çeşitli denemeler yapan genç hocanın son Gaziantep maçındaki ofansif oyundan memnun kaldığı ve kazanan kadroyu koruyacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler yine güçlü bir orta sahayla Başakşehir'in karşısına çıkacak. Takımın başında olduğu 3 maçta da topla daha fazla oynayan taraf olan Kanarya, bu anlayışa da devam edecek.

GÖNÜL'ÜN YERİNE NAZIM

Savunmada pazar günü Serdar-Szalai-Caner'in, önlerinde Sosa-Ozan-Mertİrfan-Pelkas, en uçta da 'nın forma giymesi bekleniyor. Adalesinde yırtık tespit edilen Gökhan Gönül'ün yerine ise Sangare monte edilecek. Mert, İrfan ve Pelkas; kanatlarda ve forvet arkasında Gaziantep maçında olduğu gibi değişimli görev yapacak. Bekler de bindirmelerle hücuma destek olacak. Gustavo yine kulübede oturacak. Cisse, Osayi, Samatta, Thiam ve Sinan ise yedek güç olarak kenarda bekleyecek.

SON DAKİKA