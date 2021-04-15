Ömer Faruk Stuttgart’ta

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni kontrat teklifini geri çeviren Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile anlaştı. Alman kulübü, Beyaz ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıklarken, Fenerbahçe, genç oyuncuya kariyerinde başarı diledi. Sarı-lacivertli takım ile 2018’de profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon A takımda 3 karşılaşmaya çıkmıştı. Ömer Faruk, Stuttgart’ı genç oyunculara önem vermesi nedeniyle tercih ettiğini belirtti.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni kontrat teklifini geri çeviren Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile anlaştı. Alman kulübü, Beyaz ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıklarken, Fenerbahçe, genç oyuncuya kariyerinde başarı diledi. Sarı-lacivertli takım ile 2018'de profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon A takımda 3 karşılaşmaya çıkmıştı. Ömer Faruk, Stuttgart'ı genç oyunculara önem vermesi nedeniyle tercih ettiğini belirtti.