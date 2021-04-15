Haberler Fenerbahçe Ömer Faruk Stuttgart’ta

Ömer Faruk Stuttgart’ta

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni kontrat teklifini geri çeviren Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile anlaştı. Alman kulübü, Beyaz ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıklarken, Fenerbahçe, genç oyuncuya kariyerinde başarı diledi. Sarı-lacivertli takım ile 2018’de profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon A takımda 3 karşılaşmaya çıkmıştı. Ömer Faruk, Stuttgart’ı genç oyunculara önem vermesi nedeniyle tercih ettiğini belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Ömer Faruk Stuttgart’ta
ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni kontrat teklifini geri çeviren Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile anlaştı. Alman kulübü, Beyaz ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıklarken, Fenerbahçe, genç oyuncuya kariyerinde başarı diledi. Sarı-lacivertli takım ile 2018'de profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon A takımda 3 karşılaşmaya çıkmıştı. Ömer Faruk, Stuttgart'ı genç oyunculara önem vermesi nedeniyle tercih ettiğini belirtti.
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