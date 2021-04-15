Muriqi'ye güveniyoruz

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, İtalyan temsilcisindeki geleceği tartışılan Vedat Muriç’in zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Tare, “Vedat Muriç, Lazio’da ve İtalya’da henüz ilk yılını yaşıyor. Geldiğinden beri iki kez ciddi sakatlık geçirdi ve ayrıca koronavirüs sebebiyle de formunu koruyamadı. Kendisine yürekten inanıyoruz. İtalya futboluna çok şeyler verebilecek bir isim. Buraya uygun. Onun için iyi zamanlar gelecek” ifadelerini kullandı. Muriç bu sezon 26 resmi maçta 2 gol ve 1 asist üretti.
Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, İtalyan temsilcisindeki geleceği tartışılan Vedat Muriç'in zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Tare, "Vedat Muriç, Lazio'da ve İtalya'da henüz ilk yılını yaşıyor. Geldiğinden beri iki kez ciddi sakatlık geçirdi ve ayrıca koronavirüs sebebiyle de formunu koruyamadı. Kendisine yürekten inanıyoruz. İtalya futboluna çok şeyler verebilecek bir isim. Buraya uygun. Onun için iyi zamanlar gelecek" ifadelerini kullandı. Muriç bu sezon 26 resmi maçta 2 gol ve 1 asist üretti.