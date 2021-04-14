Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi çifte müjde! Mesut Özil ve Nazım Sangare...

MESUT ÖZİL VE NAZIM TAKIMLA ÇALIŞTI! Mesut Özil ile Nazım Sangare antrenmanın tamamında sahada takımla çalışırken, Gökhan Gönül ile Enner Valencia'nın tedavilerine devam edildi.

ALTAY BAYINDIR'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Sarı-lacivertli ekipte bugün gerçekleştirilen idman öncesinde kaleci Altay Bayındır'ın doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 23 yaşındaki milli kaleci, bu jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.