Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi çifte müjde! Mesut Özil ve Nazım Sangare...

Son dakika spor haberleri: 'ye maçı öncesi çifte müjde! ve ...

'in 35. haftasında deplasmanda Medipol ile karşılaşacak olan 'ye çifte müjde geldi. 'ün sakatlığıyla sarsılan 'da 'nin antrenmanın tamamında takımla çalışması yüzleri güldürdü. Öte yandan maçında ayak bileğinden sakatlık yaşayan dünya yıldızı de idmanın tamamında takımla çalıştı. Özil'in Başakşehir maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 23:18
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi çifte müjde! Mesut Özil ve Nazım Sangare...

, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi çifte müjde! Mesut Özil ve Nazım Sangare...

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, saat 18.00'da başladı. Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi çifte müjde! Mesut Özil ve Nazım Sangare...

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi çifte müjde! Mesut Özil ve Nazım Sangare...

MESUT ÖZİL VE NAZIM TAKIMLA ÇALIŞTI!
ile antrenmanın tamamında sahada takımla çalışırken, ile Enner Valencia'nın tedavilerine devam edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi çifte müjde! Mesut Özil ve Nazım Sangare...

ALTAY BAYINDIR'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Sarı-lacivertli ekipte bugün gerçekleştirilen idman öncesinde kaleci Altay Bayındır'ın doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 23 yaşındaki milli kaleci, bu jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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