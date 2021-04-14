Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi çifte müjde! Mesut Özil ve Nazım Sangare...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, saat 18.00'da başladı. Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.