Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş göndermesi ve şampiyonluk sözleri!

Gaziantep'i yenerek lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Takıma çok iyi bir hava getiren Emre Belözoğlu'nun maç sonrası soyunma odasında futbolcularını topladığı ve konuşma yaptığı ortaya çıktı. Genç hoca şampiyonluğa inancını bir kez daha dile getirdi.





HERKES KENDİNİ HAZIR TUTSUN

Takvim'in haberine göre Belözoğlu, "Kimse yedek kaldım diye küsmesin. Sezon sonuna kadar hepinize ihtiyacım var. Herkes kendisini hazır tutsun ve formayı sırtına geçirdiğinde hakkını versin" diye konuştu.



