Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş göndermesi ve şampiyonluk sözleri!

Gaziantep'i yenerek lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Takıma çok iyi bir hava getiren Emre Belözoğlu'nun maç sonrası soyunma odasında futbolcularını topladığı ve konuşma yaptığı ortaya çıktı. Genç hoca şampiyonluğa inancını bir kez daha dile getirdi.
Gaziantep'i yenerek lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Takıma çok iyi bir hava getiren Emre Belözoğlu'nun maç sonrası soyunma odasında futbolcularını topladığı ve konuşma yaptığı ortaya çıktı. Genç hoca şampiyonluğa inancını bir kez daha dile getirdi.
HERKES KENDİNİ HAZIR TUTSUN
Takvim'in haberine göre Belözoğlu, "Kimse yedek kaldım diye küsmesin. Sezon sonuna kadar hepinize ihtiyacım var. Herkes kendisini hazır tutsun ve formayı sırtına geçirdiğinde hakkını versin" diye konuştu.
"BEŞİKTAŞ'IN ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR"
Beşiktaş'ın önemli eksikleri ve zorlu bir fikstürü olduğunu da belirten genç teknik adam, "Şampiyon olmak için takım olarak son nefese kadar savaşacağız. Asla pes etmeyeğiz" dedi.