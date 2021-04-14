Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş göndermesi ve şampiyonluk sözleri!

Son dakika spor haberleri: 'de 'dan göndermesi ve şampiyonluk sözleri!

'de teknik sorumlu 'nun galibiyeti sonrası soyunma odasında futbolcularına yaptığı konuşma ortaya çıktı. Şampiyonluğa olan inancını dile getiren Belözoğlu, "’ın önemli eksikleri ve zorlu bir fikstürü var. Şampiyon olmak için takım olarak son nefese kadar savaşacağız" dediği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 23:18 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş göndermesi ve şampiyonluk sözleri!

Gaziantep'i yenerek lider 'ı takibini sürdüren 'de yüzler gülüyor. Takıma çok iyi bir hava getiren 'nun maç sonrası soyunma odasında futbolcularını topladığı ve konuşma yaptığı ortaya çıktı. Genç hoca şampiyonluğa inancını bir kez daha dile getirdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş göndermesi ve şampiyonluk sözleri!

HERKES KENDİNİ HAZIR TUTSUN
Takvim'in haberine göre Belözoğlu, "Kimse yedek kaldım diye küsmesin. Sezon sonuna kadar hepinize ihtiyacım var. Herkes kendisini hazır tutsun ve formayı sırtına geçirdiğinde hakkını versin" diye konuştu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş göndermesi ve şampiyonluk sözleri!

"BEŞİKTAŞ'IN ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR"
'ın önemli eksikleri ve zorlu bir fikstürü olduğunu da belirten genç teknik adam, "Şampiyon olmak için takım olarak son nefese kadar savaşacağız. Asla pes etmeyeğiz" dedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş göndermesi ve şampiyonluk sözleri!

TARAFTARIMIZI MUTLU EDELİM
Maçta sergiledikleri mücadeleden dolayı futbolcularını tek tek kutlayan , "Taraftarımız bize inanıyor. Onların yüzünü artık güldürmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

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