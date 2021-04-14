Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! Vaka sayısı 12'ye yükseldi

Misli.com Sultanlar Ligi finallerinde mücadele eden Fenerbahçe Opet, 3 oyuncu ve 3 teknik personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Takımda şu an 8 sporcu, 4 de teknik personel karantina altında bulunuyor.

Fenerbahçe Opet Takımımıza tedbir amacı ile yeniden yapılan PCR Testi sonucunda 3 sporcumuz ve 3 teknik personelimiz sonucu daha pozitif çıkmıştır. Toplamda 8 sporcumuzun ve 4 teknik personelimizin tedavi ve karantina süreci devam etmektedir.



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