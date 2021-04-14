Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! Vaka sayısı 12'ye yükseldi

Son dakika spor haberi: 'de corona virüsü şoku! Vaka sayısı 12'ye yükseldi

Son dakika spor haberi: Misli.com finallerinde mücadele eden Opet, 3 oyuncu ve 3 teknik personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı lacivertlilerde pozitif vaka sayısı 12'ye yükseldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:21 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:28
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! Vaka sayısı 12'ye yükseldi

Misli.com finallerinde mücadele eden Opet, 3 oyuncu ve 3 teknik personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Takımda şu an 8 sporcu, 4 de teknik personel karantina altında bulunuyor.

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