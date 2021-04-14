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Son dakika haberleri | 'de 'dan Enner formülü!

'de 'nin başında çıktığı ilk 3 maçında 7 puan toplayan ve 'deki kötü seriye son veren , başta Enner ve olmak üzere bazı isimlerden ekstra performans aldı. Belözoğlu'nun özellikle Valencia için 'Meksika' formülünü devreye soktuğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 23:23 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Enner Valencia formülü!

'nun göreve gelmesiyle, daha fazla sorumluluk alıp eski günlerinin sinyallerini veren Enner , kendini buldu.

karşısında sol açıkta forma giyen ancak daha çok rakip ceza sahası içine girerek kaleye daha yakın oynayan Ekvadorlu oyuncu, G.Antep FK maçında da santrfor olarak sahadaydı.

Yeni Malatya'nın ardından G.Antep maçında da golle buluşan 31 yaşındaki oyuncunun geri dönüşünde Emre Belözoğlu'nun da büyük payı var. Valencia'nın 'nde 'te geçirdiği 4 sezonun kesitlerini izleyen ve oyuncuyu yeniden kazanmak adına terapi yapan Belözoğlu, santrfor olarak oynatma kararı aldı. Sabah'ın haberine göre Yeni Malatya karşısında sol forvet, son hafta da ileri uçta tek başına görev alan Ekvadorlu oyuncu performansı ile de hocasının yüzünü kara çıkarmadı.

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