Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Erol Bulut'a gönderme!

'de 'tan 'a gönderme!

Son dakika FB haberleri | Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftada topladığı 7 puanla yeniden zirveye ortak olan 'de başta olmak üzere bazı futbolcuların performansında gözle görülür de bir artış yaşanmıştı. Gaziantep FK maçının ardından Fenerbahçe'nin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan milli yıldız, 'ya övgüler yağdırırken eski teknik direktörü 'a da flaş bir göndermede bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 20:08 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Erol Bulut'a gönderme!

'nin Gaziantep FK'yı 3-1 ile mağlup ettiği maçın öne çıkan isimlerinden olan , kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte yıldız futbolcunun öne çıkan sözleri: "Uzun süre sonra oynadığım futboldan keyif aldım. Çok tempolu ve güçlü bir oyun oynamaya çalıştık. geldiği günden beri bunu istiyordu. Kazandık çok şükür. Kazanamasak bile sevineceğimiz bir durum vardı. Fenerbahçe gibi oynamaya başladık. Emre hoca bu reaksiyonu ve birlikteliği bekliyordu. Herkesin inancı var, son ana kadar devam etmek istiyoruz."

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Erol Bulut'a gönderme!

EROL BULUT'A GÖNDERME

"Bir şeyleri kaybedebiliriz ama insanlara umut vermek zorundayız. Bu sorumluluğun geç de olsa farkına vardık. Güzel bir ortam var. Bu da 3 haftadır sahaya yansıyor. Bundan önceki haftalarda da inanıyorduk ama kimseyi kırmadan konuşmak gerek... Erol hocanın çok emeği oldu. Fakat ile herkesin birbirine inandığı ortam oluştu. İnsanları çok üzdük. Böyle devam edelim, başarırsak bizi omuzlara alırlar, başaramasak da bizi seveler. İrfan'a maçtan önce, 'Biz atarsak, sen kahveleri koy. Sen atarsan biz' dedik. Sezon sonu inşallah şampiyonluk kahvesi içeriz."

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Erol Bulut'a gönderme!

'EN ÖNEMLİ DEĞİŞİM O FOTOĞRAF'

Denizlispor maçında çok oynamak istemesine rağmen şans bulamamasına değinen Mert, "Emre hocanın oynatamadığı her oyuncusuyla da arası iyi. Beni oynatamadığı için gelip öpmüştü. Bu ilişki çok önemli. Bu motivasyon, bu duygu, beni kaybetmemesi... Her arkadaşımızla durumu böyle. Aslında en önemli değişen durum o fotoğraf. Bu inançla taca bile itirazlar başladı" dedi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Erol Bulut'a gönderme!

'F.BAHÇE FORMASI 1-0 ÖNDE BAŞLIYOR'

30 hafta sonra yeni oyuna geçmenin kolay olmadığına da vurgu yapan MHY, "Bu oyunla savunmaya gerek yok. Çünkü önde kalabalıksınız ve rakibin çıkmasına izin vermiyorsunuz. Çok güçlü bir oyun, 'nin oynaması gereken oyun bu bence. Fenerbahçe forması 1-0 önde başlıyor" sözlerini sarf etti.

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