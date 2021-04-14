Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Erol Bulut'a gönderme!

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 ile mağlup ettiği maçın öne çıkan isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte yıldız futbolcunun öne çıkan sözleri: "Uzun süre sonra oynadığım futboldan keyif aldım. Çok tempolu ve güçlü bir oyun oynamaya çalıştık. Emre hoca geldiği günden beri bunu istiyordu. Kazandık çok şükür. Kazanamasak bile sevineceğimiz bir durum vardı. Fenerbahçe gibi oynamaya başladık. Emre hoca bu reaksiyonu ve birlikteliği bekliyordu. Herkesin inancı var, son ana kadar devam etmek istiyoruz."

EROL BULUT'A GÖNDERME "Bir şeyleri kaybedebiliriz ama insanlara umut vermek zorundayız. Bu sorumluluğun geç de olsa farkına vardık. Güzel bir ortam var. Bu da 3 haftadır sahaya yansıyor. Bundan önceki haftalarda da inanıyorduk ama kimseyi kırmadan konuşmak gerek... Erol hocanın çok emeği oldu. Fakat Emre hoca ile herkesin birbirine inandığı ortam oluştu. İnsanları çok üzdük. Böyle devam edelim, başarırsak bizi omuzlara alırlar, başaramasak da bizi seveler. İrfan'a maçtan önce, 'Biz atarsak, sen kahveleri koy. Sen atarsan biz' dedik. Sezon sonu inşallah şampiyonluk kahvesi içeriz."