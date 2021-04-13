Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Dünya yıldızı...

Son dakika spor haberi: 'den forvet operasyonu! yıldızı...

Son dakika haberi: 'in 34. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'da forvet hattı için de girişimler başladı. İşte gündemdeki isim ve son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 15:41
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Dünya yıldızı...

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve 18 transfer yapan , son yıllardaki kötü gidişe bu sezon dur demek istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Dünya yıldızı...

İlk olarak Erol Bulut'a cezayı kesen sarı lacivertliler, takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle çıkışa geçti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Dünya yıldızı...

, 'in 34. haftasında sahasında 'yı 3-1'lik skorla devirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Dünya yıldızı...

Sarı lacivertlilerde bir yandan da gelecek sezon yapılanması planlanmaya başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Dünya yıldızı...

Bu planlama çerçevesinde 'nin sezon sonu en az 10 isim ile yollarını ayırması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Dünya yıldızı...

Sezon başında kadroya katılan bazı isimlerin de olduğu bu listede , kimini bonservis bedeliyle kimini kiralık kiminin de sözleşmesini feshederek göndermek istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Dünya yıldızı...

, gelecek sezona forvet ve savunma bölgesine takviye yaparak başlamak istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Dünya yıldızı...

GÜNDEM BENTEKE

Gelecek sezon takıma etkili bir forvet takviyesi yapmak isteyen 'nin gündeminde İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Place'ta forma giyen Benteke bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Dünya yıldızı...

İngiliz basınında yer alan haberde 'nin 12 aydır Benteke'yi takipte olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Dünya yıldızı...

Ayrıca haberde Benteke ile yapılan görüşmelerin ardından transferin olumlu sonuçlanacağına vurgu yapıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Dünya yıldızı...

Belçikalı forvet Premier Lig'de çıktığı 24 maçta 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Dünya yıldızı...

Benteke ayrıca, Belçika milli takımı için 39 üst düzey maçta 16 gol attıktan sonra uluslararası sahneye damgasını vurmuştu.

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