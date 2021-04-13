Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Dünya yıldızı...

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve 18 transfer yapan Fenerbahçe, son yıllardaki kötü gidişe bu sezon dur demek istiyor.
Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve 18 transfer yapan Fenerbahçe, son yıllardaki kötü gidişe bu sezon dur demek istiyor.
İlk olarak Erol Bulut'a cezayı kesen sarı lacivertliler, takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle çıkışa geçti.
Kanarya, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla devirdi.
Sarı lacivertlilerde bir yandan da gelecek sezon yapılanması planlanmaya başladı.
Bu planlama çerçevesinde Fenerbahçe'nin sezon sonu en az 10 isim ile yollarını ayırması bekleniyor.
Sezon başında kadroya katılan bazı isimlerin de olduğu bu listede Fenerbahçe, kimini bonservis bedeliyle kimini kiralık kiminin de sözleşmesini feshederek göndermek istiyor.
Kanarya, gelecek sezona forvet ve savunma bölgesine takviye yaparak başlamak istiyor.
GÜNDEM BENTEKE
Gelecek sezon takıma etkili bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Place'ta forma giyen Benteke bulunuyor.
İngiliz basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin 12 aydır Benteke'yi takipte olduğu iddia edildi.
Ayrıca haberde Benteke ile yapılan görüşmelerin ardından transferin olumlu sonuçlanacağına vurgu yapıldı.
Belçikalı forvet Premier Lig'de çıktığı 24 maçta 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Benteke ayrıca, Belçika milli takımı için 39 üst düzey maçta 16 gol attıktan sonra uluslararası sahneye damgasını vurmuştu.