Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Dünya yıldızı...

Sarı lacivertlilerde bir yandan da gelecek sezon yapılanması planlanmaya başladı.

Bu planlama çerçevesinde Fenerbahçe 'nin sezon sonu en az 10 isim ile yollarını ayırması bekleniyor.

Sezon başında kadroya katılan bazı isimlerin de olduğu bu listede Fenerbahçe, kimini bonservis bedeliyle kimini kiralık kiminin de sözleşmesini feshederek göndermek istiyor.