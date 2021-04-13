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Son dakika spor haberi: 'de 'nın durumu belli oldu! maçında...

Son dakika spor haberi: 34. haftasında maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu 'nın son durumu belli oldu. Valencia'nın MR'ı çekildi, herhangi bir bulguya rastlanmadı. | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 13:21 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 13:28
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın durumu belli oldu! Başakşehir maçında...

'nin 'yı 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan ve bu sezon sarı lacivertli takımdaki en golcü futbolcu olan 'dan müjdeli haber geldi.

Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Valencia'nın MR'ı çekilirken herhangi bir bulguya rastlanmadı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAHADA

Kasığında az miktarda ödem tespit edilen futbolcunun tedavisine başlanırken Ekvadorlu golcünün maçında oynamasına engel olacak bir durumun olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de 'ün MR'ı ise bu akşam çekilecek.

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