Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın durumu belli oldu! Başakşehir maçında...

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan ve bu sezon sarı lacivertli takımdaki en golcü futbolcu olan Enner Valencia'dan müjdeli haber geldi.

Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Valencia'nın MR'ı çekilirken herhangi bir bulguya rastlanmadı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAHADA

Kasığında az miktarda ödem tespit edilen futbolcunun tedavisine başlanırken Ekvadorlu golcünün Başakşehir maçında oynamasına engel olacak bir durumun olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün MR'ı ise bu akşam çekilecek.