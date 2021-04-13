Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Faruk Beyaz'dan 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılmıştı.
Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılmıştı.
Sarı-lacivertliler, Türk futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen genç futbolcuyla uzun süre yeni kontrat görüşmeleri yapsa da anlaşma sağlanamadı.
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz'a çok iyi bir projeyle gittiklerini açıklamıştı ancak gelinen noktada iki taraf da ortak noktada buluşamadı.
Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan 17 yaşındaki futbolcu, Avrupa'dan bazı takımlarla görüşmelerini sürdürüyordu.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!
Sarı-lacivertlilerin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu.
Sky Sport muhabiri Max Bielefeld, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Bundesliga ekibi Stutgart'ın Ömer Faruk Beyaz transferinde mutlu sona ulaştığını açıkladı.
Habere göre, haziran ayında Fenerbahçe ile bağlarını koparacak olan Ömer Faruk, yeni takımıyla 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.