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Son dakika haberleri: Beyaz'dan 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan ve kadro dışı bırakılan Beyaz'ın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Haziran ayında sarı-lacivertli takımla resmen bağlarını koparacak olan genç futbolcunun yeni adresi belli oldu. Buna göre birçok ekibinin gündemindeki Ömer Faruk yeni takımıyla 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. İşte 17 yaşındaki futbolcunun yeni takımı... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 18:47 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 19:12
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Faruk Beyaz'dan 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

Sezon sonu 'den ayrılma kararı alan Beyaz, sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Faruk Beyaz'dan 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, Türk futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen genç futbolcuyla uzun süre yeni kontrat görüşmeleri yapsa da anlaşma sağlanamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Faruk Beyaz'dan 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

Emre Belözoğlu, Beyaz'a çok iyi bir projeyle gittiklerini açıklamıştı ancak gelinen noktada iki taraf da ortak noktada buluşamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Faruk Beyaz'dan 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

'den ayrılma kararı alan 17 yaşındaki futbolcu, 'dan bazı takımlarla görüşmelerini sürdürüyordu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Faruk Beyaz'dan 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!
Sarı-lacivertlilerin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Beyaz'ın yeni takımı belli oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Faruk Beyaz'dan 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

Sky Sport muhabiri Max Bielefeld, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Bundesliga ekibi Stutgart'ın Beyaz transferinde mutlu sona ulaştığını açıkladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Faruk Beyaz'dan 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

Habere göre, haziran ayında ile bağlarını koparacak olan , yeni takımıyla 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

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