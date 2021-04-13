Riski severim

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, galibiyet ve ortaya koydukları futbol nedeniyle oyuncularını kutladı. Kadıköy'de kazandıkları için mutlu olduğunu kaydeden Belözoğlu, "Her şeyden önce Kadıköy'de kazanmak güzel. Oyunun başındaki enerjimiz, Fenerbahçe'nin genlerine çok uygun" dedi. Kadro tercihinin sorulması üzerine, "Risk almamak en büyük risktir diye düşünüyorum. Futbolcuyken de ben böyleydim. Böyle devam edeceğim" diye konuştu.



İYİ OYUNU YAYMAMIZ GEREKİYOR

İnişli çıkışlı bir futbol sergilediklerini kaydeden genç çalıştırıcı şöyle devam etti: "1-0'dan sonraki oyun, 2-1'den sonraki oyun hiç istemediğim ve arzu etmediğim bir oyundu. 3-1'e kadar olan süreçten memnun değilim. Daha uzun dakikalara oyunu yaymamız lazım. Ben genel anlamda arkadaşlarımın mücadelesinden çok memnunum. Onları bir kez daha tebrik ediyorum." Henüz 10 gündür takımın başında olduğunu belirten Emre Belözoğlu, daha da iyi olacaklarını kaydetti.



Fenerbahçe'nin başında 3. maçına çıkan Belözoğlu, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 7 puan topladı.



KARŞILIĞINI ALDI

Emre Belözoğlu maç öncesi, "Zorlu bir maç olacak, dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Oyunu çözümleyecek planlar yaptık, ümit ediyorum karşılığını alırız" dedi. Genç hoca, karşılaşma sonunda arzuladıkları sonucu almanın mutluluğunu yaşadı.