Kadıköy boğası

Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Enner Valencia, Gaziantepspor karşısında takımının gol umudu olarak sahadaydı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun en uçta görev verdiği Ekvadorlu futbolcu, net bir fırsatı harcadığı karşılaşmada attığı golle sarı-lacivertlilere hayat verdi. 71'de attığı golle beraberliği bozan Valencia, dün akşamki 3 puanın baş mimarları arasında yer aldı. 81 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, bu sezon 7 golle de Fenerbahçe'nin en skorer ismi oldu.

Sahada kaldığı süre içinde 29 kez topla buluşan Valencia, 3 kez rakip kaleyi şutladı. 8 ikili mücadelenin 4'ünden üstünlükle ayrılan yıldız futbolcu, oyun içinde savunmaya da destek verdi. Bu arada maçın 80. dakikasında oyunun topsuz alanda yerde kalan Valencia, el işaretleriyle teknik heyete oyundan çıkmak istediğini iletti. Fenerbahçe sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı tecrübeli futbolcu, sekerek saha dışına giderken, bugün yapılacak kontrollerinin ardından durumu netlik kazanacak.