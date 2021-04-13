36’lık delikanlı Gökhan Gönül
Tam 4 sezon sonra tekrar Çubuklu’yu giyen Gökhan Gönül, dün performansıyla hayran bıraktı. 90 dakika boyunca sahada kalan Fenerbahçe’nin 36 yaşındaki kaptanı, savunmadaki başarılı futbolun yanı sıra hücuma da destek verdi. Sağdan yaptığı bindirmelerle takımını birçok pozisyonda hücuma çıkaran tecrübeli oyuncu, 96 kez topla buluştuğu maçta yüzde 87 pas isabetiyle oynadı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50