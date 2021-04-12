Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Opet'te corona virüsü kabusu! Vaka sayısı 5'e yükseldi

Son dakika spor haberleri: 'te corona virüsü kabusu! Vaka sayısı 5'e yükseldi

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde 'la karşılaşacak olan 'te corona virüsü kabusu sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, 2 sporcunun test sonucunun daha pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:24 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:26
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Opet'te corona virüsü kabusu! Vaka sayısı 5'e yükseldi

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde 'la karşılaşacak olan 'te corona virüsüne yakalanan spocu sayısı 5'e yükseldi.

Sarı-lacivertli kulüp, 2 sporcunun test sonucunun daha pozitif çıktığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Fenerbahçe Opet Takımımızda semptom gösteren 2 sporcumuzun bugün yeniden yapılan test sonucu pozitif sonuçlanmış olup, toplamda 5 sporcumuzun tedavi ve karantina süreçleri devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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