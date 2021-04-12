Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Opet'te corona virüsü kabusu! Vaka sayısı 5'e yükseldi

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank'la karşılaşacak olan Fenerbahçe Opet'te corona virüsüne yakalanan spocu sayısı 5'e yükseldi.
Sarı-lacivertli kulüp, 2 sporcunun test sonucunun daha pozitif çıktığını açıkladı.
İşte o açıklama:
Fenerbahçe Opet Takımımızda semptom gösteren 2 sporcumuzun bugün yeniden yapılan test sonucu pozitif sonuçlanmış olup, toplamda 5 sporcumuzun tedavi ve karantina süreçleri devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza yapılan rutin PCR testleri sonucunda 3 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmış, sporcularımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır.— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) April 11, 2021
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/nbVCqUBkGp