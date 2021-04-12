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Son dakika haberleri | 'de ilk kez yedek!

Spor Toto 'in 34. haftasında sahasında 'yı ağırladı. Sarı-lacivertlilerde bu maçla birlikte sakatlık durumu olmadan ilk kez yedek kulübesinde yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 19:38
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ilk kez yedek!
'nin Brezilyalı futbolcusu , sakatlıklar dışında ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlıyor.

'in 34. haftasında Fenerbahçe ile arasında oynanacak olan maçta sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Luiz , sakatlıkları dışında ilk kez müsabakaya yedek kulübesinde başlıyor. Gustavo daha önce 26 kez kadroda yer alırken bu müsabakaların 25'inde ilk 11'de görev aldı. Sambacı 5 maçı sakatlık ve 1 maçı ise sarı kart cezası sebebiyle kaçırmıştı.
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