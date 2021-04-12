Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş 3 maç sonra 11’de

'de 3 maç sonra 11’de

'de sahasında 'yı konuk eden 'de 3 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Orta saha futbolcusu son olarak 'de 'ne 2-1 kaybedilen müsabakada ilk 11'de görev almıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 19:42
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