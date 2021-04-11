Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kiralanan Michael Frey Belçika'da kral oldu! "Bu adamın heykelini dikin"

11 Nisan Pazar günü oynanan ve Kortrijk'in 4-3 kazandığı maçta takımının 3 golünün de altına imza atan Frey, mağlubiyete engel olamadı. Frey'in gollerinden biri 90+3'te gelse de Kortrijk, 90+6'da bulduğu golle galibiyete ulaştı.