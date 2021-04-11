Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kiralanan Michael Frey Belçika'da kral oldu! "Bu adamın heykelini dikin"

Son dakika spor haberleri: 'den kiralanan 'da kral oldu! "Bu adamın heykelini dikin"

'den Ligi ekiplerinden -'e kiralanan performansıyla göz kamaştırıyor. Son Kortrijk maçında 3 gol birden atan İsviçreli santrfor taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Bir Beveren taraftarı, Michael Frey'in gösterdiği bu performans sonrası, "Bu adamın heykelini dikin" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 00:55
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kiralanan Michael Frey Belçika'da kral oldu! "Bu adamın heykelini dikin"

'den sezon başında Pro League takımlarından -'e kiralanan , başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kiralanan Michael Frey Belçika'da kral oldu! "Bu adamın heykelini dikin"

11 Nisan Pazar günü oynanan ve Kortrijk'in 4-3 kazandığı maçta takımının 3 golünün de altına imza atan Frey, mağlubiyete engel olamadı. Frey'in gollerinden biri 90+3'te gelse de Kortrijk, 90+6'da bulduğu golle galibiyete ulaştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kiralanan Michael Frey Belçika'da kral oldu! "Bu adamın heykelini dikin"

"BU ADAMIN HEYKELİNİ DİKİN"
Frey'in performansı sonrası bir taraftarı, "Bu adamın heykelini dikin" paylaşımında bulundu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kiralanan Michael Frey Belçika'da kral oldu! "Bu adamın heykelini dikin"

- ile 28. maçına çıkan Frey, toplamda 15. golüne ulaştı. İsviçreli forvet, ayrıca 3 asist yaparak toplamda 18 gole etki etti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kiralanan Michael Frey Belçika'da kral oldu! "Bu adamın heykelini dikin"

'nin bu sezon transfer ettiği forvetlerden Mbwana Samatta 28 maçta 6 gol, Mame Thiam 31 maçta 8 gol, Papiss Cisse ise 24 maçta 4 gol atabildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kiralanan Michael Frey Belçika'da kral oldu! "Bu adamın heykelini dikin"

Frey, kariyeri boyunca 23 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist yaptı. Fenerbahçe, Frey'i 2018 yazında Zürcih'ten 2.64 milyon euro bonservisle transfer etmişti.

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