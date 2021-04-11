Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 3 soruya yanıt arıyor!

Son dakika spor haberleri: 'de 3 soruya yanıt arıyor!

Puan kaybına tahammülü olmayan 'de teknik sorumlu , 'in 34. haftasında oynanacak olan karşılaşması öncesi 3 soruya yanıt arıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 00:22 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 00:28
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 3 soruya yanıt arıyor!

Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörlüğü'ne getirilen , sezon başından bu yana çözüm bulunamayan konulara çare arıyor. Genç teknik adam, orta alandaki üretkenlik ve santrfor konularında Gaziantep maçı öncesinde nasıl bir taktik, diziliş ve strateji ile oynanacağı konusunda net kararını vermiş değil.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 3 soruya yanıt arıyor!

SANTRFOR KİM OLACAK?
Sabah'ın haberine göre , göreve başlar başlamaz Samatta'ya formayı verdi. Denizli maçında gol atan Tanzanyalı, Malatya'da etkisizdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 3 soruya yanıt arıyor!

Bu bölgede değişim olup olmayacağına son taktik idmanda karar verilecek. Belözoğlu'nun yine Samatta'yı oynatmaya yakın olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 3 soruya yanıt arıyor!

ORTA ALAN KURGUSU DEĞİŞECEK Mİ?
Yeni Malatyaspor beraberliği sonrasında özellikle Luiz Gustavo'nun üretkenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yoğun eleştiri alması, bu bölgede değişimi gündeme getirdi. Belözoğlu'nun bu maçta Gustavo'yu kulübede oturtabileceği gelen bilgiler arasında.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 3 soruya yanıt arıyor!

HANGİ KANAT OYUNCUSU SEÇİLECEK?
Enner Valencia, 'nin verim aldığı tek kanat oyuncusu konumunda. Onun yanında görevlendirilen isimler Osayi-Samuel, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu... Belözoğlu bu üç isimden de istediği katkıyı alamıyor. Kimi seçeceği yine belirsiz...

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