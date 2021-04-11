Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 3 soruya yanıt arıyor!

Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörlüğü'ne getirilen Emre Belözoğlu, sezon başından bu yana çözüm bulunamayan konulara çare arıyor. Genç teknik adam, orta alandaki üretkenlik ve santrfor konularında Gaziantep maçı öncesinde nasıl bir taktik, diziliş ve strateji ile oynanacağı konusunda net kararını vermiş değil.
Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörlüğü'ne getirilen Emre Belözoğlu, sezon başından bu yana çözüm bulunamayan konulara çare arıyor. Genç teknik adam, orta alandaki üretkenlik ve santrfor konularında Gaziantep maçı öncesinde nasıl bir taktik, diziliş ve strateji ile oynanacağı konusunda net kararını vermiş değil.
SANTRFOR KİM OLACAK?
Sabah'ın haberine göre Emre Belözoğlu, göreve başlar başlamaz Samatta'ya formayı verdi. Denizli maçında gol atan Tanzanyalı, Malatya'da etkisizdi.
Bu bölgede değişim olup olmayacağına son taktik idmanda karar verilecek. Belözoğlu'nun yine Samatta'yı oynatmaya yakın olduğu öğrenildi.