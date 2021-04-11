Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 3 soruya yanıt arıyor!

Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörlüğü'ne getirilen Emre Belözoğlu, sezon başından bu yana çözüm bulunamayan konulara çare arıyor. Genç teknik adam, orta alandaki üretkenlik ve santrfor konularında Gaziantep maçı öncesinde nasıl bir taktik, diziliş ve strateji ile oynanacağı konusunda net kararını vermiş değil.



