Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Boupendza derken...

Süper Lig'de topladığı 63 puanla zirveyi yakından takip eden Fenerbahçe, sezon sonu için de kollarını sıvamış durumda.
Süper Lig'de topladığı 63 puanla zirveyi yakından takip eden Fenerbahçe, sezon sonu için de kollarını sıvamış durumda.
Sarı-lacivertliler ilk olarak golcü arayışı halletmek isterken, listenin başında bulunan Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupenza ile temasa geçmişti.
Milliyet'in iddiasına göre, Galatasaray Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilen Aaron Boupendza ile söz kesti.
Başarılı golcünün gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.
Hatay'da 18 gol atan Boupendza krallık yarışında hala zirvede yer alıyor.
Gabonlu yıldız tek başına Thiam, Samatta ve Cisse'nin (15 gol) toplamından daha fazla gol attı.
Sarı lacivertli takımda, ocak ayında Mesut Özil ve İrfan Can için Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza'nın transferinden vazgeçilmesi büyük pişmanlığa neden olmuştu.
DİĞER HATAYLI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLIYOR
Aaron Boupendza'nın transferinde büyük mesafe kat eden Fenerbahçe, Hatay'ın bir başka yıldızıyla da yakından ilgileniyor.
Sarı-Lacivertliler, ligde sezonun flaş isimlerinden biri olan David Akintola'yı da gündemine aldı.
Sezon başında FC Midtjylland'dan kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisi Danimarka kulübünde bulunuyor.
Yönetimin 25 yaşındaki Akintola için yakın zamanda girişimlere başlayacağı öğrenildi.
MESUT'A HAYRAN
Bu sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Hatayspor'da Nijeryalı futbolcu David Akintola, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulunmuştu.
Futbola olan yeteneğini lise de öğretmeninin keşfettiğini söyleyen Akintola, "Okula başladığımda zaten futbol oynuyordum. Liseye başladığımda da okul takımına katıldım. Performansım çok iyiydi. Herkes beni çok beğeniyordu. Özellikle lisedeki öğretmenim performansımdan çok mutluydu. Beni bir kulübe yönlendirdi. Lise takımındaki öğretmenim, beni keşfeden ilk kişiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.