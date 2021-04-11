Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Boupendza derken...

Son dakika spor haberi: 'in yıldızı 'ye! Boupendza derken...

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına gaz verdi. Sarı-lacivertlilern Boupendza için devreye girdiği iddia edilmiş, Gabonlu yıldızın ise 'a transfer olacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-lacivertlilerin hedefinde ise başka bir yıldızın olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 12:11 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 12:12
Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Boupendza derken...

'de topladığı 63 puanla zirveyi yakından takip eden , sezon sonu için de kollarını sıvamış durumda.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Boupendza derken...

Sarı-lacivertliler ilk olarak golcü arayışı halletmek isterken, listenin başında bulunan Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupenza ile temasa geçmişti.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Boupendza derken...

Milliyet'in iddiasına göre, 'yle anlaştığı iddia edilen Aaron Boupendza ile söz kesti.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Boupendza derken...

Başarılı golcünün gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Boupendza derken...

Hatay'da 18 gol atan Boupendza krallık yarışında hala zirvede yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Boupendza derken...

Gabonlu yıldız tek başına Thiam, Samatta ve Cisse'nin (15 gol) toplamından daha fazla gol attı.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Boupendza derken...

Sarı lacivertli takımda, ocak ayında Mesut Özil ve İrfan Can için Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza'nın transferinden vazgeçilmesi büyük pişmanlığa neden olmuştu.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Boupendza derken...

DİĞER HATAYLI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

Aaron Boupendza'nın transferinde büyük mesafe kat eden , Hatay'ın bir başka yıldızıyla da yakından ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Boupendza derken...

Sarı-Lacivertliler, ligde sezonun flaş isimlerinden biri olan David Akintola'yı da gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Boupendza derken...

Sezon başında FC Midtjylland'dan kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisi Danimarka kulübünde bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Boupendza derken...

Yönetimin 25 yaşındaki Akintola için yakın zamanda girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Boupendza derken...

MESUT'A HAYRAN

Bu sezon 'de ilk kez mücadele eden Hatayspor'da Nijeryalı futbolcu David Akintola, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Boupendza derken...

Futbola olan yeteneğini lise de öğretmeninin keşfettiğini söyleyen Akintola, "Okula başladığımda zaten futbol oynuyordum. Liseye başladığımda da okul takımına katıldım. Performansım çok iyiydi. Herkes beni çok beğeniyordu. Özellikle lisedeki öğretmenim performansımdan çok mutluydu. Beni bir kulübe yönlendirdi. Lise takımındaki öğretmenim, beni keşfeden ilk kişiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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