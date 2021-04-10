Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de dev kayıp! Son 3 yılda tam 138.5 milyon TL

Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor'la berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, başarısız geçen son 3 sezonda maddi anlamda da önemli gelirlerden oldu

Bu sezon ligde 32 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alan Fenerbahçe, toplamda 96 milyon TL puan primi kazanma hakkı olmasına rağmen 60 milyon TL'de kaldı. Zaten mali anlamda sıkıntılı bir dönemden geçen sarı-lacivertliler, kaçan galibiyetlerle puan primlerini kasaya koyma fırsatını da tepti.

138.5 MİLYON TL KAYIP!

Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz sezon ligi 7. bitiren ve 53 milyon TL puan primini kasasına koyamayan sarı-lacivertliler, Ali Koç'un 3 yıllık başkanlığında 138.5 milyon TL'yi elinin tersiyle itti. Şampiyonluk halinde kasasına 20 milyon TL ekstra prim girmesini sağlayacak F.Bahçe, Malatya'da kaybedilen puanla birlikte bu paradan da uzaklaştı.