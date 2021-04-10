Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de dev kayıp! Son 3 yılda tam 138.5 milyon TL

Son dakika spor haberleri: 'de dev kayıp! Son 3 yılda tam 138.5 milyon TL

'de bu sezon geride kalan 33 haftada 19 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi alan , toplam 96 milyon TL'lik puan priminin yalnızca 60 milyon TL'sini kasasına koyabildi. Sarı-lacivertlilerin başkanlığında 3 yılda kaybettiği toplam prim parası ise 138.5 milyon TL'ye ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 13:33
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de dev kayıp! Son 3 yılda tam 138.5 milyon TL

'de son olarak 'la berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan , başarısız geçen son 3 sezonda maddi anlamda da önemli gelirlerden oldu

Bu sezon ligde 32 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alan Fenerbahçe, toplamda 96 milyon TL puan primi kazanma hakkı olmasına rağmen 60 milyon TL'de kaldı. Zaten mali anlamda sıkıntılı bir dönemden geçen sarı-lacivertliler, kaçan galibiyetlerle puan primlerini kasaya koyma fırsatını da tepti.

138.5 MİLYON TL KAYIP!

Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz sezon ligi 7. bitiren ve 53 milyon TL puan primini kasasına koyamayan sarı-lacivertliler, 'un 3 yıllık başkanlığında 138.5 milyon TL'yi elinin tersiyle itti. Şampiyonluk halinde kasasına 20 milyon TL ekstra prim girmesini sağlayacak , 'da kaybedilen puanla birlikte bu paradan da uzaklaştı.

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