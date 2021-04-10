Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Filip Novak ülkesine mi dönüyor? Flaş transfer iddiası

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli ülkesine mi dönüyor? Flaş transfer iddiası

Son dakika haberleri... 'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, son olarak 'la 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertlilerde sezon sonu bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Bu oyunculardan biri olan 'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 09:13
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Filip Novak ülkesine mi dönüyor? Flaş transfer iddiası

'de, sezon başı ve ocak ayında yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları elde edemeyen 'de, bazı isimlerle vedalaşılması bekleniyor. 'de yer alan habere göre sezonun etkisiz isimlerinden biri olan için önemli bir transfer iddiası geldi. Çek basınına göre yıldız futbolcuyu, ülkesinin en önemli takımlarından biri olan istiyor.

Kariyerine 'de başlayan Novak, ve 'ın ardından 'a transfer olmuştu. Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Çek oyuncu, çıktığı 15 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Sol bek mevkisinde forma giyen 30 yaşındaki deneyimli yıldızın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.

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