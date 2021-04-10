Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz atak! İşte yeni hoca adayı

Süper Lig'de alınan istikrarsız sonuçların ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrılmış yerine geçici olarak Emre Belözoğlu getirilmişti.

Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak görev yaptığı sarı-lacivertli takım, son olarak ligde oynanan Yeni Malatayspor maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.