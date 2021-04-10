Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz atak! İşte yeni hoca adayı

Süper Lig'de alınan istikrarsız sonuçların ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrılmış yerine geçici olarak Emre Belözoğlu getirilmişti.
Süper Lig'de alınan istikrarsız sonuçların ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrılmış yerine geçici olarak Emre Belözoğlu getirilmişti.
Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak görev yaptığı sarı-lacivertli takım, son olarak ligde oynanan Yeni Malatayspor maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Gelecek sezon takımı yeni bir teknik direktöre emanet edecek olan Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir iddia geldi.
Joachim Löw ile Marcelo Gallardo'yu ilk sırada tutan sarı-lacivertlilerin, Portekizli Bruno Lage ile de ilgilendiği ileri sürüldü.
Roma'nın da gündeminde olan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Benfica'da 74 maçta 2.15 puan ortalaması yakaladı. Bruno Lage şu an boşta...