Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz atak! İşte yeni hoca adayı

Son dakika spor haberi: 'den sürpriz atak! İşte yeni hoca adayı

Son dakika haberleri... 'la yollarını ayırmasının ardından takımı geçici olarak 'na emanet eden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hoca arayışı sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün gündemine sürpriz bir isim geldi. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 08:36
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz atak! İşte yeni hoca adayı

Süper Lig'de alınan istikrarsız sonuçların ardından 'de teknik direktör ile yollar ayrılmış yerine geçici olarak getirilmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz atak! İşte yeni hoca adayı

Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak görev yaptığı sarı-lacivertli takım, son olarak ligde oynanan Yeni Malatayspor maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz atak! İşte yeni hoca adayı

Gelecek sezon takımı yeni bir teknik direktöre emanet edecek olan için İtalya'dan yeni bir iddia geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz atak! İşte yeni hoca adayı

Joachim Löw ile Marcelo Gallardo'yu ilk sırada tutan sarı-lacivertlilerin, Portekizli Bruno Lage ile de ilgilendiği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz atak! İşte yeni hoca adayı

Roma'nın da gündeminde olan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Benfica'da 74 maçta 2.15 puan ortalaması yakaladı. Bruno Lage şu an boşta...

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