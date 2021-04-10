Haberler Fenerbahçe Kokoskov: Sorumluluk bana ait

Kokoskov: Sorumluluk bana ait

normal sezonun son maçında 'e farklı yenilen 'da koç , sorumluğu üzerine aldığını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 21:16 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Kokoskov: Sorumluluk bana ait

Sırp antrenör, "'i tebrik ediyorum. Ancak bu kadar iyi oynayan bir takım karşısında mutlaka kötü oynayan bir takım vardır; o da bizdik. 'nin olmayışı bir bahane olamaz. Önemli bir dönemdeyiz. Herkesin daha fazla efor sarf etmesi gerekiyor" dedi.

KOMŞUOĞLU: FİNAL-FOUR'U GÖREMEYİZ
Basketboldan sorumlu yönetici , bu şekilde oynamaları halinde -Four'u görmelerinin zor olduğunu söyledi. Komşuoğlu, "Yenilebiliriz ancak mücadele etmemenin açıklaması yok. Çok hızlı bir şekilde bunu değerlendirip, play-off'a kendimizi hazırlamalıyız. Biz inanmaya devam ediyoruz. Bu oyunla Final- Four'a gidemeyiz. Ancak gibi oynar ve mücadele edersek o zaman gideriz" ifadelerini kullandı.

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