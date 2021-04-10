Kokoskov: Sorumluluk bana ait

Sırp antrenör, "Real Madrid'i tebrik ediyorum. Ancak bu kadar iyi oynayan bir takım karşısında mutlaka kötü oynayan bir takım vardır; o da bizdik. Vesely'nin olmayışı bir bahane olamaz. Önemli bir dönemdeyiz. Herkesin daha fazla efor sarf etmesi gerekiyor" dedi.



KOMŞUOĞLU: FİNAL-FOUR'U GÖREMEYİZ

Basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komşuoğlu, bu şekilde oynamaları halinde Final-Four'u görmelerinin zor olduğunu söyledi. Komşuoğlu, "Yenilebiliriz ancak mücadele etmemenin açıklaması yok. Çok hızlı bir şekilde bunu değerlendirip, play-off'a kendimizi hazırlamalıyız. Biz inanmaya devam ediyoruz. Bu oyunla Final- Four'a gidemeyiz. Ancak Fenerbahçe gibi oynar ve mücadele edersek o zaman gideriz" ifadelerini kullandı.