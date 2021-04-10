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'de Mesut sevinci

maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. 'nun yönettiği antrenmanda karşısında ilk onbirde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması ile yetindi. Diğer oyuncular ise koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Sakatlığı düzelen de antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 20:55 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 07:29
Fenerbahçe'de Mesut sevinci
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'de, maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. 'nun yönettiği antrenmanda karşısında ilk onbirde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması ile yetindi. Diğer oyuncular ise koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Sakatlığı düzelen de antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. özel program uygularken, ve 'ın tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

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