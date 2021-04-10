Fenerbahçe'de Mesut sevinci

Fenerbahçe'de, Gaziantep FK maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. Emre Belözoğlu'nun yönettiği antrenmanda Yeni Malatyaspor karşısında ilk onbirde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması ile yetindi. Diğer oyuncular ise koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Sakatlığı düzelen Mesut Özil de antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Nazım Sangare özel program uygularken, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın tedavilerine devam edildiği kaydedildi.