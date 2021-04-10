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'de gol krizi sürüyor

, ‘ofansif oyun’ sözü veren yönetimindeki 2 maçta 1’er kez ağları havalandırabildi. İki gol de duran toplardan geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 21:07 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de gol krizi sürüyor

Ligde bir türlü beklediği grafiği yakalayamayan 'de gol yollarındaki sıkıntı devam ediyor. 'un ardından takımın başına geçen artık 'daha ofansif' oynayacaklarını açıklamıştı. Ancak bu sözler ilk iki maçta sahaya yansımadı. Geçen hafta 'de karşılaşmasını Samatta'nın golüyle güç bela kazanabilen sarı-lacivertliler, deplasmanında da tek gol bulabildi, kalesini de kapatamayınca hayati 2 puan kaybetti. Hem Samatta'nın hem de 'nın attığı goller duran toplardan gelirken, sezon başından beri çözülemeyen akan oyundaki gol+pozisyon bulma sıkıntısı sürdü. İdmanda bu yönde çalışmalar yapılacak.

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