Fenerbahçe'de gol krizi sürüyor

Ligde bir türlü beklediği grafiği yakalayamayan Fenerbahçe'de gol yollarındaki sıkıntı devam ediyor. Erol Bulut'un ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu artık 'daha ofansif' oynayacaklarını açıklamıştı. Ancak bu sözler ilk iki maçta sahaya yansımadı. Geçen hafta Kadıköy'de Denizlispor karşılaşmasını Samatta'nın golüyle güç bela kazanabilen sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor deplasmanında da tek gol bulabildi, kalesini de kapatamayınca hayati 2 puan kaybetti. Hem Samatta'nın hem de Valencia'nın attığı goller duran toplardan gelirken, sezon başından beri çözülemeyen akan oyundaki gol+pozisyon bulma sıkıntısı sürdü. İdmanda bu yönde çalışmalar yapılacak.