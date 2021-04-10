Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor beraberliği moralleri bozarken, teknik sorumlu Emre Belözoğlu, oyuncularına hem sahip çıktı hem uyardı. Soyunma odasında bir konuşma yapan Belözoğlu önce, "Şunu bilin kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" sözleri ile moral desteği verdi. Ardından ise artık tek bir kayıp dahi istemediğini söyledi.



ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Ligde daha 9 hafta olduğunu vurgulayan sarı- lacivertli çalıştırıcı, rakiplerinin de mutlaka takılacağını, ancak şampiyon olmak istiyorlarsa kendilerinin artık puan kaybına kredilerinin kalmadığını dile getirdi. Yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini kaydeden Belözoğlu, "Şampiyonluğa olan inancımı koruyorum. Ben inanmadığım şeyi söylemem, devam edeceğiz her gün daha çok çalışıp üstüne koyacağız. Kalan tüm maçlarımızı kazanarak 8'de 8 yapıp bekleyeceğiz. Sonrasında ne olacağını sezon sonunda hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.