Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper atağı! 2 bomba birden

Spor Toto Süper Lig 'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe 'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde bunun etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.