Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper atağı! 2 bomba birden

Son dakika transfer haberi: 'den atağı! 2 bomba birden

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hesapları yapan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler gündemine mevkisinde oynayan 2 yıldız oyuncu geldi. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 14:56
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper atağı! 2 bomba birden

'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen 'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper atağı! 2 bomba birden

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde bunun etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper atağı! 2 bomba birden

Bulut'un ardından göreve teknik sorumlu olarak gelen Emre Belözoğlu'nun milli arada futbolcularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper atağı! 2 bomba birden

Belözoğlu, son olarak teknik ekibine daha önce birçok Avrupa takımında görev almış Erdinç Sözer'i dahil etti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper atağı! 2 bomba birden

son olarak deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper atağı! 2 bomba birden

Her hafta alınan sürpriz sonuçları futbolculara hatırlatan Belözoğlu sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper atağı! 2 bomba birden

Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper atağı! 2 bomba birden

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin transfer gündemine gelen bomba isimleri duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper atağı! 2 bomba birden

MUSTAFI VE YERRY MINA

Savunma problemini bir türlü çözemeyen ; Mustafi ve adeta ilk göz ağrısı durumundaki Yerry Mina'yı kiralamak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper atağı! 2 bomba birden

Shkodran Mustafi'nin ise Schalke ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de bitiyor.

SON DAKİKA