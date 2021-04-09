Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

Son dakika spor haberleri: 'de 'nun soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

'de son olarak deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen , zirve yarışında yara aldı. Alınan sonuç sonrası büyük üzüntü yaşayan sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu , maç sonu futbolcularla bir konuşma yaptı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 18:56 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 19:15
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

Mutlak galibiyet parolasıyla deplasmanına çıkan 'de alınan 1-1'lik beraberliğin şoku yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

Teknik sorumlu ile ilk maçından galip ayrılan Kanarya, şampiyonluk yolunda kritik maçta 2 puan bıraktı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

'de, Malatya deplasmanında kaybedilen 2 puanın hayal kırıklığı yaşanırken, Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü devreye girdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

Maç sonu soyunma odasında futbolcularına bir konuşma yapan Belözoğlu, oyuncularını hem uyardı, hem sahip çıktı.
İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

"Şunu bilin; kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda, forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" cümlelerine yer verdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

Ligde daha kat edilecek çok yol olduğuna değinen Belözoğlu, rakiplerinin de kayıplar yaşayacağını ancak kendilerinin artık kayba tahammüllerinin kalmadığını söyledi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

Şampiyonluğa olan inancının hala devam ettiğini belirten Futbol A Takım Direktörü , "Ben inanmadığım şeyi söylemem, devam edeceğiz, her gün daha çok çalışıp üstüne koyacağız" ifadelerini kullandı.

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