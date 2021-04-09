Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

Maç sonu soyunma odasında futbolcularına bir konuşma yapan Belözoğlu, oyuncularını hem uyardı, hem sahip çıktı. İşte o sözler...

"Şunu bilin; kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" cümlelerine yer verdi.