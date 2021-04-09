Son dakika spor haberi: Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi​

Tabii ki takımla kısa süredir beraber ama bazı şeyleri de radikal karar olarak saha içi formasyonunda alması gerekir. Bir takımın 'limiti' olmalı, futbolcular sahada daha fazlasını istemeli ve hocalar da daha fazlasında talepkar olmalı. Kalan haftalar için Emre hoca bazı şeyleri taktiksel yoğunluk açısından daha fazla gözden geçirmeli.
FUTBOLU BIRAKIN! - ERMAN TOROĞLU
Bazı şeylere inanamıyorum. Yıllarca futbolun içinde olunca; şu andaki bazı profesyonellere inanmak mümkün değil. Bu söyleyeceğim: v takım, y takım, z takım; ismi hiç önemli değil. Buralarda oynayan futbolcular... Rakip serbest vuruş kazanıyor, ceza alanının civarında baraj yapıyorsunuz. Barajın manası ne; suyu tutacak, insanların suyu olmadığı zaman da su ihtiyacını karşılayacak. Yani su geçmesin.
Peki; futbolda baraj ne demek? 'Kaleye gol girmesin' diye topun geçmesini engellemek. Ama bakıyorum futboldan binlerce Euro kazanan futbolcular, futbol topundan korkup, 'baraj' denen engeli açıp golü yiyorlar. İnanamıyorum! Demirden korkuyorsanız trene binmeyin! Serbest vuruşlarda futbolcular, yüzleri topa dönük olarak barajı kuruyorlar. O futbol topu insanın alnına, suratına, göğsüne, dizine gelirse; zaten yaradan insanın ön tarafını korumaya almış. Alın, elmacık kemiği, göğüs kafesi, diz kapağı gibi... Ama arkanı dönersen daha zayıf...