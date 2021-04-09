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Derin yara

Malatya’da ile yakaladığı üstünlüğü koruyamayan yarışta bir darbe daha aldı. Şampiyonluk ihtimali biraz daha zorlaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 00:24 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50
Derin yara

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren , deplasmanında iki puan bıraktı: 1-1. Sarı-lacivertliler, 17'de 'nın frikikten attığı şık golle öne geçti. Ev sahibi ekip 34'te ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda ve 'nın çektiği iki şutta top üst direğe çarptıktan sonra kornere gitti. İki takım da fırsatlardan yararlanamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

PELKAS'A KESİK
ilk onbirde son maça göre 2 değişiklik yaptı. 'ı kesip yerine 'a şans veren sarı-lacivertli teknik sorumlu, 'ü de kulübeye çekip, Osayi Samuel'i sahaya sürdü.

THIAM PENALTI BEKLEDİ
Mücadelenin 90+5. dakikasında ceza sahasında Chebake ile hava topuna çıkmak isterken yerde kaldı. Sarı-lacilvertliler penaltı bekledi. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. VAR'dan da uyarı gelmedi.

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