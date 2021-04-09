Derin yara

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında iki puan bıraktı: 1-1. Sarı-lacivertliler, 17'de Enner Valencia'nın frikikten attığı şık golle öne geçti. Ev sahibi ekip 34'te Mustafa Eskihellaç ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda Ozan Tufan ve Valencia'nın çektiği iki şutta top üst direğe çarptıktan sonra kornere gitti. İki takım da fırsatlardan yararlanamayınca mücadele 1-1 sona erdi.
PELKAS'A KESİK
Emre Belözoğlu ilk onbirde son maça göre 2 değişiklik yaptı. Dimitris Pelkas'ı kesip yerine İrfan Can'a şans veren sarı-lacivertli teknik sorumlu, Sinan Gümüş'ü de kulübeye çekip, Osayi Samuel'i sahaya sürdü.
THIAM PENALTI BEKLEDİ
Mücadelenin 90+5. dakikasında Mame Thiam ceza sahasında Chebake ile hava topuna çıkmak isterken yerde kaldı. Sarı-lacilvertliler penaltı bekledi. Ancak hakem Halis Özkahya oyunu devam ettirdi. VAR'dan da uyarı gelmedi.