Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil telefon açtı

Son dakika transfer haberi: 'den transfer bombası! telefon açtı

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hesapları yapan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler gündemine ve mevkilerinde oynayan yıldız oyuncu geldi. İşte o isim ve transfer bombasına dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 08:53
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil telefon açtı

'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen 'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil telefon açtı

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde bunun etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil telefon açtı

Bulut'un ardından göreve teknik sorumlu olarak gelen Emre Belözoğlu'nun milli arada futbolcularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil telefon açtı

Belözoğlu, son olarak teknik ekibine daha önce birçok Avrupa takımında görev almış Erdinç Sözer'i dahil etti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil telefon açtı

son olarak sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil telefon açtı

Her hafta alınan sürpriz sonuçları futbolculara hatırlatan Belözoğlu sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil telefon açtı

Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil telefon açtı

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin transfer gündemine gelen bomba ismi duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil telefon açtı

"Transfer çalışmalarını sürdüren , 30 Haziran 2021'de Monza ile sözleşmesi bitecek olan Kevin Prince Boateng'i gündemine aldı."

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil telefon açtı

"Boateng, ve santrfor mevkilerinde oynuyor."

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil telefon açtı

"'in varlığı 'yi Almanya'da popüler kıldı."

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Mesut Özil telefon açtı

MESUT ÖZİL TELEFON AÇTI

", Boateng'e telefon açıyor, 'Fenerbahçe'de oynamak ister misin? Kapımız sana açık, seni çok seviyorum ve Fenerbahçe'ye istiyorum' diye soruyor."

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