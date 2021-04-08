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Son dakika spor haberleri: Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Son dakika spor haberi: 'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. En son çıktığı Denizli karşılaşmasını kazanan sarı lacivertliler, bu maçı da kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Kritik müsabaka öncesi iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 17:49 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 18:03
Son dakika spor haberleri: Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... 33. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kadıköy'de 'u 1-0 mağlup eden ve zirveye ortak olan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçını da kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Mallan, Acquah, Wallace, Tetteh, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Mustafa, Adem.

FENERBAHÇE: Altay, , , , , , , , , -, Samatta.

YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. 'nda oynanacak olan mücadelede hakem düdük çalacak. Mücadele ekranından naklen yayınlanacak.


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