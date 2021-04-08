Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... 33. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kadıköy'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden ve zirveye ortak olan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçını da kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR'DA 6 FUTBOLCU EKSİK!

Yeni Malatyaspor, 6 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Olcay Şahan ve Zeki Yavru, sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Teenage Hadebe ise kart cezalısı.

MESUT ÖZİL OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe'de ise Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, bu maçta oynayamayacak. Covid-19 testleri negatife dönen Nazım Sangare ile Papiss Cisse ve gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almadı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER



YENİ MALATYASPOR - Abdulsamet, Chebake, Wallave, Semih, Karim Hafez, Mustafa, Zuqui, Acquah, Fofana, Tetteh, Adem

FENERBAHÇE - Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Osayi, Pelkas, İrfan (Sinan), Samatta