Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberi: 'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. En son çıktığı Denizli karşılaşmasını kazanan sarı lacivertliler, bu maçı da kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maça dair tüm bilgiler haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 12:16
Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... 33. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kadıköy'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden ve zirveye ortak olan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçını da kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR'DA 6 FUTBOLCU EKSİK!

Yeni Malatyaspor, 6 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. ve , sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Teenage Hadebe ise kart cezalısı.

MESUT ÖZİL OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe'de ise 'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve , bu maçta oynayamayacak. Covid-19 testleri negatife dönen ile ve gribal enfeksiyon geçiren kadroda yer almadı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

YENİ MALATYASPOR - Abdulsamet, , , , , , Zuqui, Acquah, Fofana, Tetteh, Adem

FENERBAHÇE - Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Osayi, Pelkas, İrfan (Sinan), Samatta

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