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'den transferde ters köşe! Marega olmazsa Dzeko

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, sezon sonunda Porto'lu Marega'yı kadrosuna katmak isterken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre Kanarya, Marega'da pürüz yaşanması halinde rotasını Dzeko'ya çevirecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 23:15 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Marega olmazsa Dzeko

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren 'de öncelik forvet. Porto'dan ayrılmaya hazırlanan için girişimlere başlayan sarı-lacivertli takımın, eski aşkı 'yu da gündeme aldığı bildirildi.

35 yaşındaki Bosnalı yıldız için sezon sonunda Roma ile masaya oturulması bekleniyor.

1 yıllık kontratı kalan Dzeko, Serie A'da bu sezon 7 gol attı. Öte yandan Marega'da ise rakip West Ham United. İngiliz basını, Ada ekibinin 29 yaşındaki Malili futbolcunun transferinde Fenerbahçe ile yarıştığını duyurdu.

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