Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Marega olmazsa Dzeko

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik forvet. Porto'dan ayrılmaya hazırlanan Moussa Marega için girişimlere başlayan sarı-lacivertli takımın, eski aşkı Edin Dzeko'yu da gündeme aldığı bildirildi.



35 yaşındaki Bosnalı yıldız için sezon sonunda Roma ile masaya oturulması bekleniyor.



1 yıllık kontratı kalan Dzeko, Serie A'da bu sezon 7 gol attı. Öte yandan Marega'da ise rakip West Ham United. İngiliz basını, Ada ekibinin 29 yaşındaki Malili futbolcunun transferinde Fenerbahçe ile yarıştığını duyurdu.